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19.02.2019
ЦАМТО

ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"

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ПТРК "Корнет-ЭМ"
ПТРК "Корнет-ЭМ".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 18 февраля. ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку противотанковых ракетных комплексов "Корнет-Э" на сумму свыше 40 млн. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 17 февраля в рамках выставки IDEX 2019 представитель вооруженных сил ОАЭ бригадный генерал Мухаммед аль-Хасани.

"Заключена сделка с тульским "Конструкторским бюро приборостроения" по приобретению комплексов "Корнет-Э" на сумму 146,92 млн. дирхамов", – сказал аль-Хасани журналистам.

Крупнейший на Ближнем Востоке оружейный салон открылся 17 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби. Как отметили организаторы IDEX 2019, всего в первый день работы выставки вооруженные силы ОАЭ заключили контракты с различными местными и иностранными компаниями на сумму более 4 млрд. дирхамов (свыше 1 млрд. долл.), передает "РИА Новости".

18.02.2019
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Корнет
Корнет-Э
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2 комментария
№1
19.02.2019 11:57
О, прикольно. Бармалеям теперь будет чем в Йемене, Сирии и везде с Россией и ее союзниками с их бронетехникой воевать )
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№2
19.02.2019 14:02
Вчера писали про Панцирь и Корнет, Сегодня Панциря уже нет. Может и с Корнетом поторопились?
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