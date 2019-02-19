ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"

ЦАМТО, 18 февраля. ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку противотанковых ракетных комплексов "Корнет-Э" на сумму свыше 40 млн. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 17 февраля в рамках выставки IDEX 2019 представитель вооруженных сил ОАЭ бригадный генерал Мухаммед аль-Хасани.

"Заключена сделка с тульским "Конструкторским бюро приборостроения" по приобретению комплексов "Корнет-Э" на сумму 146,92 млн. дирхамов", – сказал аль-Хасани журналистам.

Крупнейший на Ближнем Востоке оружейный салон открылся 17 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби. Как отметили организаторы IDEX 2019, всего в первый день работы выставки вооруженные силы ОАЭ заключили контракты с различными местными и иностранными компаниями на сумму более 4 млрд. дирхамов (свыше 1 млрд. долл.), передает "РИА Новости".