Россия готова предложить Индии программу модернизации Су-30МКИ, основанную полностью на российских комплектующих
ЦАМТО, 18 февраля. Россия готова предложить Индии программу модернизации истребителей Су-30МКИ, основанную полностью на российских комплектующих.
Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам 17 февраля в рамках выставки вооружений IDEX 2019 генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"У нас есть, например, Су-30МКИ – международный проект, самолет четвертого поколения. Есть программа модернизации, предположим, для тех же индийских ВВС – полностью российская модернизация с улучшением на порядок технических характеристик", – сказал он.
А.Михеев подчеркнул, что действующий последние несколько лет режим санкций сподвигнул российские оборонные предприятия на создание техники, ничем не уступающей западным аналогам, в частности оптоэлектронных систем и силовых установок для вертолетов и кораблей, отмечает агентство.
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