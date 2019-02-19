Войти
19.02.2019
ЦАМТО

Россия готова предложить Индии программу модернизации Су-30МКИ, основанную полностью на российских комплектующих

512
0
0
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии. Архивное фото
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Ajit Kumar

ЦАМТО, 18 февраля. Россия готова предложить Индии программу модернизации истребителей Су-30МКИ, основанную полностью на российских комплектующих.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам 17 февраля в рамках выставки вооружений IDEX 2019 генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"У нас есть, например, Су-30МКИ – международный проект, самолет четвертого поколения. Есть программа модернизации, предположим, для тех же индийских ВВС – полностью российская модернизация с улучшением на порядок технических характеристик", – сказал он.

А.Михеев подчеркнул, что действующий последние несколько лет режим санкций сподвигнул российские оборонные предприятия на создание техники, ничем не уступающей западным аналогам, в частности оптоэлектронных систем и силовых установок для вертолетов и кораблей, отмечает агентство.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
18.02.2019
Разработана программа модернизации истребителей Су-30МКИ ВВС Индии полностью на российской элементной базе - "Рособоронэкспорт"
20.11.2017
Каким Dubai Airshow 2017 стал для России
17.08.2011
Свыше половины портфеля заказов "Рособоронэкспорта" составляет авиационная продукция
28.07.2010
В кругу заклятых друзей
18.08.2009
"Рособоронэкспорт" рассчитывает на продвижение по ряду потенциальных сделок по итогам переговоров на МАКС-2009
28.11.2006
Китайские истребители столкнули "Салют" и "Сатурн"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки