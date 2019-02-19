Компания Raytheon поставит ВС ОАЭ ЗРК Patriot

ЦАМТО, 18 февраля. ОАЭ заключили контракт с компанией Raytheon на закупку ЗРК Patriot на сумму более 1,3 млрд. дирхамов (356 млн. долл.). Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в 17 февраля в рамках выставки IDEX 2019 представитель ВС ОАЭ бригадный генерал Мухаммед аль-Хасани.

Аль-Хасани уточнил, что контракт был заключен в первый день работы выставки IDEX 2019, однако не стал отвечать на вопрос о том, когда, согласно контракту, планируется поставка этих комплексов вооруженным силам ОАЭ.