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19.02.2019
ЦАМТО

Компания Raytheon поставит ВС ОАЭ ЗРК Patriot

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Система ПРО Patriot
Система ПРО Patriot.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 18 февраля. ОАЭ заключили контракт с компанией Raytheon на закупку ЗРК Patriot на сумму более 1,3 млрд. дирхамов (356 млн. долл.). Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в 17 февраля в рамках выставки IDEX 2019 представитель ВС ОАЭ бригадный генерал Мухаммед аль-Хасани.

Аль-Хасани уточнил, что контракт был заключен в первый день работы выставки IDEX 2019, однако не стал отвечать на вопрос о том, когда, согласно контракту, планируется поставка этих комплексов вооруженным силам ОАЭ.

18.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
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