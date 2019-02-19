Войти
19.02.2019
ЦАМТО

ОАЭ заключили с Россией контракт на обслуживание ЗРПК "Панцирь"

535
0
0
ЗРПК «Панцирь-С1»
ЗРПК «Панцирь-С1».
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 18 февраля. ОАЭ заключили двухгодичный контракт с компанией "Высокоточные системы" на обслуживание ЗРПК "Панцирь-С1" на сумму более 45 млн. дирхамов (свыше 12 млн. долл.).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил представитель вооруженных сил ОАЭ бригадный генерал Мухаммед Хамис аль-Хасани на пресс-конференции в рамках выставки IDEX 2019.

"ОАЭ давно имеют на вооружении ЗРПК "Панцирь", и это сервисный контракт на обслуживание этих систем", – уточнил аль-Хасани.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Похожие новости
11.08.2015
Техмаш: создаем боеприпасы для перспективных ударных беспилотников
26.09.2012
Кому мы делаем ракеты?
23.12.2011
С прицелом на старых партнеров
18.11.2011
РФ завершает авиасалон в Дубае с более чем скромными результатами
11.05.2011
Киев — новый военный союзник Минска
13.12.2006
Продаем танк Т-80. Недорого
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки