ОАЭ заключили с Россией контракт на обслуживание ЗРПК "Панцирь"

ЦАМТО, 18 февраля. ОАЭ заключили двухгодичный контракт с компанией "Высокоточные системы" на обслуживание ЗРПК "Панцирь-С1" на сумму более 45 млн. дирхамов (свыше 12 млн. долл.).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил представитель вооруженных сил ОАЭ бригадный генерал Мухаммед Хамис аль-Хасани на пресс-конференции в рамках выставки IDEX 2019.

"ОАЭ давно имеют на вооружении ЗРПК "Панцирь", и это сервисный контракт на обслуживание этих систем", – уточнил аль-Хасани.