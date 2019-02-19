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19.02.2019
ЦАМТО

Юрий Слюсарь: потенциал расширения поставок и дальнейшего развития Як-130 – огромный

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Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии. Архивное фото
Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

ЦАМТО, 18 февраля. Учебно-боевой самолет Як-130 может быть модернизирован после подписания соответствующего контракта с заинтересованным заказчиком, такие переговоры ведутся.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Мы работаем над наращиванием возможностей Як-130, над увеличением боевого потенциала машины. Полномасштабная модернизация может стартовать после подписания контракта с конкретным заказчиком. Такие переговоры сейчас ведутся", – цитирует "РИА Новости" Ю.Слюсаря.

По его словам, учебно-боевой Як-130 – очень удачный проект. "Самолет активно эксплуатируется российскими военными, известен на мировом рынке, поставлен целому ряду иностранных заказчиков. При этом потенциал расширения поставок и дальнейшего развития самолета – огромный", – отметил президент ОАК.

Как напоминает агентство, ранее в ходе совещания на Иркутском авиазаводе (входит в ОАК) с участием министра обороны Сергея Шойгу стало известно, что корпорация "Иркут" в инициативном порядке разрабатывает модернизированную версию учебно-боевого самолета Як-130.

18.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Як-130
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Шойгу Сергей
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