Юрий Слюсарь: потенциал расширения поставок и дальнейшего развития Як-130 – огромный

ЦАМТО, 18 февраля. Учебно-боевой самолет Як-130 может быть модернизирован после подписания соответствующего контракта с заинтересованным заказчиком, такие переговоры ведутся.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Мы работаем над наращиванием возможностей Як-130, над увеличением боевого потенциала машины. Полномасштабная модернизация может стартовать после подписания контракта с конкретным заказчиком. Такие переговоры сейчас ведутся", – цитирует "РИА Новости" Ю.Слюсаря.

По его словам, учебно-боевой Як-130 – очень удачный проект. "Самолет активно эксплуатируется российскими военными, известен на мировом рынке, поставлен целому ряду иностранных заказчиков. При этом потенциал расширения поставок и дальнейшего развития самолета – огромный", – отметил президент ОАК.

Как напоминает агентство, ранее в ходе совещания на Иркутском авиазаводе (входит в ОАК) с участием министра обороны Сергея Шойгу стало известно, что корпорация "Иркут" в инициативном порядке разрабатывает модернизированную версию учебно-боевого самолета Як-130.