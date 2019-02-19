Беспилотник, которым планируется оснастить экипировку "Ратник" третьего поколения, будет мультироторным

ЦАМТО, 18 февраля. Беспилотник, которым планируется оснастить боевую экипировку "Ратник" третьего поколения, будет мультироторным, его радиус действия составит около 1 км, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Ранее в Ростехе "РИА Новости" сообщили, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) разрабатывает микробеспилотник, которым планируют оснастить боевую экипировку "Ратник" третьего поколения.

"По замыслу ЦНИИТОЧМАШ, "солдат будущего" должен быть оснащен беспилотником карманного типа. Недорогим (по сути это расходный материал), но эффективным. Это будет мультикоптер с небольшим радиусом полета – в пределах 1 км. Этого вполне достаточно, чтобы провести разведку и решить определенные тактические задачи", – сказали в Ростехе.