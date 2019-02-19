Войти
19.02.2019
Военно-промышленный курьер

США предостерегли курдов от диалога с Асадом

462
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Представитель вооруженных сил США генерал-лейтенант Пол Лакамер заявил, что американские военные не будут поддерживать сирийских курдов, если они присоединяться к правительству Сирии.

Об этом сообщает Kurdistan.ru. Причиной подобного заявления стало решение курдских повстанцев начать переговоры с сирийским правительством, так как они опасаются агрессии со стороны Турции.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о выводе американских войск с территории Сирии, что вызвало обеспокоенность со стороны курдских повстанцев.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
11.01.2019
Трамп может передумать: США допустили новую войну в Сирии
13.12.2018
Эрдоган: Турецкая армия начинает новую военную операцию на севере Сирии
19.12.2017
Курс на милитаризацию: кто и зачем наращивает военные расходы
28.11.2017
Турция ожидает от США прекращения военной поддержки сирийских курдов
05.06.2017
"Триумф" для страны НАТО
10.04.2017
По грани допустимого
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки