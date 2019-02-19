США предостерегли курдов от диалога с Асадом
Источник изображения: vpk-news.ru
Представитель вооруженных сил США генерал-лейтенант Пол Лакамер заявил, что американские военные не будут поддерживать сирийских курдов, если они присоединяться к правительству Сирии.
Об этом сообщает Kurdistan.ru. Причиной подобного заявления стало решение курдских повстанцев начать переговоры с сирийским правительством, так как они опасаются агрессии со стороны Турции.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о выводе американских войск с территории Сирии, что вызвало обеспокоенность со стороны курдских повстанцев.
18.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
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