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19.02.2019
Военное обозрение

В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги

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В китайских СМИ появились материалы, в которых говорится о том, что разработчики в КНР "полностью освоили процесс создания авиационных двигателей с изменяемым вектором тяги (ДИВТ)". В частности, в Sina Military приводится заявление китайского эксперта Ян Вэя, который утверждает, что серийное производство двигателей с изменяемым (управляемым) вектором тяги в Китае "идёт полным ходом".

Источник изображения: sina.com.cn

По его словам, модернизированные варианты этих двигателей вскоре будут устанавливаться на китайские истребители пятого поколения (по китайской номенклатуре – 4-го) J-20, что "существенно повысит их маневренность и добавит новые возможности, в том числе и по применению вооружений класса "воздух-воздух".

Отмечается, что Китай таким образом становится участником немногочисленной группы стран, создающих двигатели с управляемым вектором тяги. При этом эксперт отмечает, что со своими двигателями китайские производители смогут выходить и на международные рынки, составляя конкуренцию России и США.

Из заявления Ян Вэя:

Китай может использовать двигатели с управляемым вектором тяги практически на любом истребителе. Ожидается, что в ближайшем будущем такими двигателями оснастят J-10, J-16 и J-20.

Для справки:

J-16 – многоцелевой китайский истребитель, имеющий БРЛС, оборудованную АФАР. Этот самолёт позиционируется как китайская версия российского многоцелевого истребителя Су-35.

J-20 – китайский самолёт пятого поколения с технологией "стелс". Ранее сообщалось, что J-20 сможет получить китайские двигатели к 2020 году.

Именно отсутствие собственных двигателей для истребителей такого типа в Китае называли главной проблемой авиастроения.

18.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
J-10
J-20
Су-35
Проекты
2020-й год
АФАР
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Это не истребитель пятого поколения
2 комментария
№1
19.02.2019 08:18
Этого и следовало ожидать продавая самолеты и двигатели в Китай.
0
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№2
19.02.2019 11:28
эт да
но подождем появления этих двигателей и результатов
Москва словам не верит)
+1
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