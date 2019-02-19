В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги

В китайских СМИ появились материалы, в которых говорится о том, что разработчики в КНР "полностью освоили процесс создания авиационных двигателей с изменяемым вектором тяги (ДИВТ)". В частности, в Sina Military приводится заявление китайского эксперта Ян Вэя, который утверждает, что серийное производство двигателей с изменяемым (управляемым) вектором тяги в Китае "идёт полным ходом".

Источник изображения: sina.com.cn

По его словам, модернизированные варианты этих двигателей вскоре будут устанавливаться на китайские истребители пятого поколения (по китайской номенклатуре – 4-го) J-20, что "существенно повысит их маневренность и добавит новые возможности, в том числе и по применению вооружений класса "воздух-воздух".

Отмечается, что Китай таким образом становится участником немногочисленной группы стран, создающих двигатели с управляемым вектором тяги. При этом эксперт отмечает, что со своими двигателями китайские производители смогут выходить и на международные рынки, составляя конкуренцию России и США.

Из заявления Ян Вэя:

Китай может использовать двигатели с управляемым вектором тяги практически на любом истребителе. Ожидается, что в ближайшем будущем такими двигателями оснастят J-10, J-16 и J-20.

Для справки:

J-16 – многоцелевой китайский истребитель, имеющий БРЛС, оборудованную АФАР. Этот самолёт позиционируется как китайская версия российского многоцелевого истребителя Су-35.

J-20 – китайский самолёт пятого поколения с технологией "стелс". Ранее сообщалось, что J-20 сможет получить китайские двигатели к 2020 году.

Именно отсутствие собственных двигателей для истребителей такого типа в Китае называли главной проблемой авиастроения.