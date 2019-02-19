"Техмаш" впервые показал новые взрыватели для РСЗО

Они позволяют обеспечивать эффективный подход боеприпаса к земной поверхности и формировать осколочные поля, которые позволяют с высокой эффективностью поражать цели, рассказали в концерне

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби впервые представил миру взрыватели для реактивных систем залпового огня (РСЗО), передает корреспондент ТАСС.

Ранее данные образцы, разработанные в России в последние годы, не демонстрировались ни внутри страны, ни за рубежом. "Это электронные изделия, которые позволяют с высокой точностью рассчитать необходимое время, произвести отделение головной части для одного типа взрывателя и обеспечить подрыв в требуемой точке траектории", - рассказал ТАСС глава "Техмаша" Владимир Лепин.

Также на IDEX представлен дистанционно-контактный взрыватель, который помимо расчета времени еще обеспечивает срабатывание ракеты при контакте с землей. "При контакте с землей он обеспечивает подрыв и высокоэффективное поражение различных видов целей осколочными полями. Ввод информации происходит в автоматическом режиме, то есть боеприпасы находятся на пусковой, вся информация на взрыватель вводится по индукционной линии связи", - добавил Лепин.

Предыдущие версии взрывателей были контактными и механическими, они обеспечивали срабатывание только при контакте с целью. "Теперь мы можем вводить время разделения, то есть обеспечить эффективный подход боеприпаса к земной поверхности и формировать осколочные поля, которые позволяют с высокой эффективностью поражать цели. Представленные в Абу-Даби взрыватели на порядок точно, а может даже на два порядка превосходят те взрыватели, которые использовались для боеприпасов для РСЗО калибра 122 мм", - сказал глава "Техмаша".

Лепин также сообщил, что "Техмаш" ведет работу над созданием взрывателей нового поколения, если представленные образцы являются "полуинтеллектуальными", то новые будут "абсолютно интеллектуальными".