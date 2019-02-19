ОАК нашла заказчика на модернизированный Як-130

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Учебно-боевой самолет Як-130 может быть модернизирован после подписания соответствующего контракта с заинтересованным заказчиком, такие переговоры ведутся, сообщил в интервью РИА Новости президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Мы работаем над наращиванием возможностей Як-130, над увеличением боевого потенциала машины. Полномасштабная модернизация может стартовать после подписания контракта с конкретным заказчиком. Такие переговоры сейчас ведутся", - сказал Слюсарь.

По его словам, учебно-боевой Як-130 – очень удачный проект. "Самолет активно эксплуатируется российскими военными, известен на мировом рынке, поставлен целому ряду иностранных заказчиков. При этом потенциал расширения поставок и дальнейшего развития самолета – огромный", - отметил президент ОАК.

Ранее в ходе совещания на Иркутском авиазаводе (входит в ОАК) с участием министра обороны Сергея Шойгу стало известно, что корпорация "Иркут" в инициативном порядке разрабатывает модернизированную версию учебно-боевого самолета Як-130.

Двухместный реактивный Як-130 разработан ОКБ им. А.С. Яковлева, входящим в состав "Иркута". Серийно выпускается на ИАЗ - филиале корпорации. Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений. Оснащен современным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения. Суммарная масса боевой нагрузки, размещаемой на девяти наружных узлах подвески, — 3 тонны. У самолета, по заявлению разработчика, высокий ресурс и низкая стоимость эксплуатации.