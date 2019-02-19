Войти
19.02.2019
Военное обозрение

Экс-представитель НАТО в РФ: После Путина Россию ждёт смута и вывоз ЯО

677
0
0

Украинский портал "Апостроф" продолжает публиковать части интервью с бывшим представителем НАТО в России Гарри Табахом. Русофобия в этом интервью зашкаливает, как зашкаливает и частота произнесения слов "Россия" и "Путин".

По словам Табаха, Россию после Путина "ожидает смута и гражданская война".

Само это заявление от экс-представителя НАТО в РФ выглядит даже не прогнозом, а плохо скрываемой надеждой западного "друга России".

Из интервью г-на Табаха:

Когда Путина не будет, там будет смута и гражданская война, потому что он избавился от всех демократических институтов. Как раз президенту Украины было бы легче всего избавиться от всех демократических институтов, потому что в стране - война, но вы смогли их сохранить. А Путин даже в мирное время умудрился избавиться от них.

По словам Табаха, на фоне "гражданской войны в России" разрастётся опасность для всего мира. Табах заявляет, что пока "царьки начнут хватать власть", из России могут начать бесконтрольный вывоз ЯО: "разойтись ядерное оружие может по разным странам мира".

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам Табаха, он пока "не знает, что страшнее": нахождение у власти в России Владимира Путина или "распространение ядерного оружия" после его ухода.

Странно то, что г-н Табах ни слова не сказал о том, как ЯО по миру распространяют США, гражданином которых сам он и является. Напомним, что ядерное оружие (тактическое) находится на военных базах на территории Германии, Италии, Турции. Это Табаха, конечно же, не беспокоит. А ещё его не беспокоят высказывания украинских радикалов о "необходимости создания" так называемой "грязной ядерной бомбы".

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Россия
США
Турция
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
29.08.2016
Ядерное устрашение снова в моде
14.03.2016
Толкание плутониевого ядра
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки