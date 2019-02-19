Экс-представитель НАТО в РФ: После Путина Россию ждёт смута и вывоз ЯО

Украинский портал "Апостроф" продолжает публиковать части интервью с бывшим представителем НАТО в России Гарри Табахом. Русофобия в этом интервью зашкаливает, как зашкаливает и частота произнесения слов "Россия" и "Путин".

По словам Табаха, Россию после Путина "ожидает смута и гражданская война".

Само это заявление от экс-представителя НАТО в РФ выглядит даже не прогнозом, а плохо скрываемой надеждой западного "друга России".

Из интервью г-на Табаха:

Когда Путина не будет, там будет смута и гражданская война, потому что он избавился от всех демократических институтов. Как раз президенту Украины было бы легче всего избавиться от всех демократических институтов, потому что в стране - война, но вы смогли их сохранить. А Путин даже в мирное время умудрился избавиться от них.

По словам Табаха, на фоне "гражданской войны в России" разрастётся опасность для всего мира. Табах заявляет, что пока "царьки начнут хватать власть", из России могут начать бесконтрольный вывоз ЯО: "разойтись ядерное оружие может по разным странам мира".

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам Табаха, он пока "не знает, что страшнее": нахождение у власти в России Владимира Путина или "распространение ядерного оружия" после его ухода.

Странно то, что г-н Табах ни слова не сказал о том, как ЯО по миру распространяют США, гражданином которых сам он и является. Напомним, что ядерное оружие (тактическое) находится на военных базах на территории Германии, Италии, Турции. Это Табаха, конечно же, не беспокоит. А ещё его не беспокоят высказывания украинских радикалов о "необходимости создания" так называемой "грязной ядерной бомбы".