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19.02.2019
Интерфакс-АВН

Офицеры из Узбекистана прибыли на войсковую стажировку в Челябинск

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ВС Узбекистана
Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.
Источник изображения: ru.sputniknews-uz.com

Екатеринбург. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - В Челябинск для прохождения войсковой стажировки на базе танковой дивизии в Чебаркульском гарнизоне прибыли 27 офицеров из Узбекистана, сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе стажировки офицеры ознакомятся с процессом боевой подготовки военнослужащих танкового соединения, обучатся новым способам действий войск, в том числе по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами.

В завершение стажировки 28 февраля на межвидовом полигоне пройдет показное двустороннее тактическое учение танковых подразделений во взаимодействии с армейской авиацией, где узбекские офицеры примут участие в управлении подразделениями, сообщили в пресс-службе.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Узбекистан
Проекты
БПЛА
Военные учения
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