Россия завершила модернизацию наземного сегмента СПРН

ЦАМТО, 18 февраля. Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил первый заместитель командующего Космическими войсками ВКС генерал-майор Игорь Морозов.

"Этой стратегической системе руководство государства и Минобороны уделяло в последние годы наибольшее внимание. Нам фактически удалось завершить ее модернизацию", – сказал И.Морозов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"В прошлом году мы поставили три новые радиолокационные станции на боевое дежурство. Это в Енисейске, Барнауле и Орске, тем самым было создано сплошное периферийное радиолокационное поле, в котором до этого имелись определенные разрывы в связи с тем, что Советский Союз распался, часть средств осталась на территории независимых государств бывшего СССР. Часть средств по требованию руководства этих государств была ликвидирована, поэтому пришлось в определенной степени воссоздавать систему заново", – рассказал он.

По словам генерала, остались незначительные работы по замене устаревших локаторов на ряде станций. Чтобы их закончить, потребуется около трех лет.

При этом процесс совершенствования математических алгоритмов обработки информации будет продолжаться постоянно, добавил И.Морозов.

Генерал отметил, что особую актуальность система получает сейчас, в связи с планами выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Он также рассказал, что российская система контроля космического пространства способна отследить полет аппаратов к Луне и Марсу. И.Морозов подчеркнул, что постоянно контролируются орбиты высотой до 40 тыс. км.

"Вся информация собирается в главном центре контроля космического пространства, где ведется каталог космических объектов. В настоящее время в этом каталоге мы имеем около 20 тыс. различных космических объектов", – цитирует "РИА Новости" И.Морозова.