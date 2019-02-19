Темы Сирии и ядерной сделки с Ираном завершили Мюнхенскую конференцию по безопасности

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Ситуация на Ближнем Востоке, конфликт в Сирии и отношения Запада и Ирана стали уже по традиции центральными темами третьего, заключительного дня Мюнхенской конференции по безопасности.

Перед участниками форума выступили глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, прошла панельная дискуссия, посвященная урегулированию конфликта в этой стране, в которой принял участие замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

ИГ пока не побеждено

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, открывая последний день конференции, заявил, что противостояние террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) требует комплексного подхода мирового сообщества, о победе над терроризмом говорить рано.

"В последние дни мы слышали много заявлений, о том, что ИГ побеждено, терроризм побежден. Необходимо уточнить, что есть освобожденные территории, ИГ и терроризм не побеждены. Идеология [терроризма] все еще существует, как и причины, которые привели к вербовке", - отметил он. По мнению главы МИД Катара, в настоящий момент мировое сообщество "лечит симптомы, а не саму болезнь".

Глава катарского МИД также подчеркнул, что идея США по формированию Ближневосточного стратегического альянса (MESA, официальное название "арабской НАТО") обречена на провал без урегулирования дипломатического кризиса в Персидском заливе.

"США прилагают усилия по созданию стратегического ближневосточного альянса. И наша позиция такова: прежде чем говорить об альянсе, нужно решить ключевую проблему. Мы не можем говорить о коалиции, в состав которой войдут страны, враждующие друг с другом", - сказал он, имея в виду Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет, бойкотирующие Катар. "Мы готовы [войти в альянс], поддерживаем идею до тех пор, пока она не противоречит международному праву, основана на концепции коллективной безопасности и взаимодействии", - добавил он.

С трибуны в Мюнхене катарский министр подчеркнул готовность к диалогу с бойкотирующими странами, но отметил отсутствие прогресса в этом направлении.

"Болезненная зацикленность" США

Самым ярким событием третьего дня стало выступление главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который на протяжении последних лет неизменно участвует в мюнхенском форуме.

Он предупредил, что "болезненная зацикленность" США на оказании давления на Иран угрожает стабильности на Ближнем Востоке. Как отметил Зариф, США сначала в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе "в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН и сегодня пытаются заставить других нарушить эту резолюцию, в которой призывается к нормализации экономических отношений с Ираном".

"Эта болезненная зацикленность на Иране ведет к издержкам для других, особенно в нашем регионе, который в течение 40 лет страдает от последствий ошибочных шагов США", - сказал Зариф.

По его словам, "США утверждают, и многие, к сожалению, бездумно повторяют эти обвинения: что именно Иран вмешивается в дела в регионе". "Но кто-либо спросил, а в чьем регионе это происходит? Посмотрите на карту: американские вооруженные силы пересекли расстояние в 10 тыс. [км], чтобы заполнить все наши границы своими базами", - обратил внимание глава МИД Ирана.

Иран не будет в одностороннем порядке выполнять СВПД

Зариф подчеркнул, что Тегеран не может в одиночку, без поддержки Европы, нести бремя выполнения СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

"Иран не может нести все бремя в одиночку, будь то ядерная сделка или борьба с оборотом наркотиков и незаконной перевозкой людей", - подчеркнул Зариф. По его словам, "INSTEX [Instrument in Support of Trade Exchanges - "Инструмент для поддержки торговых обменов"] не выполняет задачи "тройки" государств [Германии, Франции, Великобритании] по спасению СВПД".

"Европа должна быть готова, так сказать, "замочить ножки", если она хочет плыть против опасного течения односторонних американских подходов", - продолжал глава МИД. "Мы будем плыть все вместе или все вместе пойдем ко дну", - считает он. Одновременно глава МИД утверждал, что "продолжение выполнения Ираном СВПД, несмотря на выход США, сыграло важную роль в снижении напряженности и продвижении региональной стабильности".

"Я отвечаю за свой народ и верю в него. И я не обеспокоен этим (будущим СВПД - прим. ТАСС)", - сказал Зариф в ответ на вопрос, есть ли у Ирана озабоченность по поводу будущего выполнения ядерной сделки.

После выхода США из сделки иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере, и под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ 31 января Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX.