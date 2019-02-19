Telegraph: Британия нарастит военное присутствие в Арктике из-за России

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что вооруженные силы королевства нарастят свое присутствие в Арктике, чтобы обеспечить "защиту" северного фланга НАТО от России, сообщает газета Telegraph.

Такое заявление министр сделал в ходе своего визита в подразделение британской морской пехоты на военной базе в Норвегии.

По словам Уильямсона, в соответствии с новой программой, рассчитанной на десять лет, более тысячи морских пехотинцев будут ежегодно участвовать в совместных тренировках с норвежскими коллегами. Таким образом, в недалеком будущем они образуют новое подразделение размером с бригаду.

Министр добавил, что новые противолодочные самолеты P-8 "Посейдон" начнут в следующем году полеты над Арктикой, чтобы "противостоять" активизации российских подлодок.

"Говорим мы об оттачивании наших навыков при низких температурах, обучении у таких давних союзников, как Норвегия, или об отслеживании угроз с помощью "Посейдона" - мы будем оставаться бдительны по отношению к новым вызовам", - заявил министр.

Как отмечает газета, девять новых самолетов "Посейдон" будут в 2020 году поставлены на базу британских ВВС в шотландском Лоссимуте, с которой они будут совершать разведывательные полеты над Крайним Севером и Северной Атлантикой. Одной из функций этих самолетов будет защита британских атомных подлодок.

Гэвин Уильямсон регулярно делает громкие заявления, связанные с Россией. В частности, в пятницу он посвятил России целую главу своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, в очередной раз заявив об исходящей от Москвы угрозе, ее "пренебрежении жизнью людей на британских улицах", о "захвате украинских кораблей" и нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее глава британского военного ведомства заявил, что после Brexit Лондон должен быть готов "усилить свое глобальное присутствие и повысить смертоносность своего оружия", а также предупредил Россию о "высокой цене за провокации".