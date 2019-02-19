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19.02.2019
Российская газета

СМИ: Госкомиссия рекомендовала принять "Авангард" на вооружение

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Источник изображения: rg.ru

Государственная комиссия рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард". Такое решение было принято по итогам испытательного пуска.


Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе. Напомним, 26 декабря прошлого года Минобороны России провело очередной тестовый запуск баллистической ракеты с гиперзвуковой боеголовкой "Авангард". Ракету запустили из Оренбургской области, а цель была поражена на камчатском полигоне Кура. Боевой блок способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха (скорость звука) более чем в двадцать раз.

По словам собеседника агентства, Госкомиссия удовлетворена полученными результатами испытательного пуска "Авангарда", в ходе которого были выполнены все требования тактико-технического задания. "Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН", - отметил источник.

Ранее немецкая газета Die Welt заявила, что российский "Авангард" заставляет нервничать американских военных. По мнению издания, самой серьезной угрозой являются не скорость и маневренность новых ракет, а их неуловимость для американских радаров.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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