Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
МС-21 – большая надежда российского гражданского авиастроения. Однако санкции грозят поставить крест на ожидавшемся прорыве. И дело касается не только композитных материалов, хотя в последнее время именно о них велось больше всего разговоров.
Источник изображения: АО "Аэрокомпозит", Корпорация "Иркут"
МС-21 заявлен как самолёт семейства узкофюзеляжных среднемагистральных пассажирских лайнеров. Основными конкурентами лайнера должны стать китайский COMAC C919, американский Boeing-737 MAX, европейские Airbus A220 и A320neo.
Разработкой машины занимаются совместно ОКБ Яковлева и корпорация "Иркут". И "Иркут", и Яковлев принадлежат ОАК. В Объединенную авиастроительную корпорацию входит также и АО "Аэрокомпозит". Она и еще 11 компаний 26 сентября 2018-го года попали под ограничения Минфина США, что ставит под угрозу самое создание МС-21.
Источник изображения: АО "Аэрокомпозит", Корпорация "Иркут"
Пять предприятий из этого списка представляют собой аэрокосмическую отрасль. Они, по мнению американцев, производят технологии двойного назначения. Санкции введены за деятельность, которая, в формулировке Минфина, "противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов".
Согласно ограничениям этим компаниям запрещается доступ к технологиям двойного назначения американского происхождения. Причем запрет распространяется и на реэкспорт. Поставщику-нарушителю (неважно, какой он национальности или где зарегистрирована фирма) грозят 20 лет тюрьмы или до миллиона долларов штрафа.
Всем памятен недавний конфликт вокруг турбин "Сименс", поставленных в Крым. Несмотря на заявления о том, что турбины были приобретены на вторичном рынке, ЕС ввел различные ограничения против трех россиян и трех российских компаний.
Американские угрозы могут звучать в этом случае еще более весомо. Да, можно представить ситуацию, при которой поставка будет налажена через цепочку фирм-посредников. Но то, что может подойти для небольших разовых проектов, не годится для темпов производства 70 лайнеров в год.
Рынок композитных материалов в России на данный момент сложно назвать развитым. Лишь с недавнего времени предпринимаются некоторые шаги для использования технологий. Поэтому компоненты для композитов, использовавшихся для крыла и части киля, закупались в основном у зарубежных компаний: японской Toray Industries и американской Hexcel.
По признанию российских чиновников, есть китайские аналоги – но они в два раза толще и тяжелее. Сейчас есть три опытных экземпляра МС-21, в процессе постройки еще один. Компонентов для композитов есть ещё на шесть.
Самым радикальным вариантом стал бы отказ от "черного" крыла и замена его на алюминий. Но это лишило бы проект одного из главных преимуществ и, фактически, стало бы признанием поражения России перед Западом. Поэтому не смотря на то, что такой вариант был упомянут сразу после введения санкций, больше к нему не возвращались.
Среди лидеров рынка стоит отметить несколько корпораций. В первую очередь это Toray Industrial, Teijin Limited и Mitsubishi Rayon Co. Ltd. – все из Японии. Далее SGL Group (Германия), тайваньская Formosa Plastics Corporation, Meggitt из Италии, бельгийская Solvay, Isovolta AG (Австрия) и Hexcel (Соединенные Штаты). Большинство из них тесно связаны с США, все давно и прочно занимают свои позиции на бизнес-арене, не в последнюю очередь - благодаря качеству продукции. К примеру, Teijin Limited – это примерно половина мирового рынка углеволокна, Solvay – связующие клеи и эпоксидные смолы и т.д.
Коммерсантъ в одном из своих материалов, посвященных данной тематике, писал, что, что наладить производство мог бы Елабужский завод композитных изделий, но даже в этом случае сложно ожидать выхода самолета в означенные сроки: они смещаются минимум на 2025-й год.
Возможно, ситуацию удастся исправить компаниям Umatex ("Росатом") и "Препрег-СКМ"("Роснано"). Ранее и та, и другая неоднократно заявляли о своей готовности заменить иностранных поставщиков. Конечная цель, которую заявляла та же "Уматекс" в мае 2018 года - охватить весь цикл, от НИОКР до производства углеродных волокон, ткани и предварительно пропитанных материалов.
Более того, по результатам "мозгового штурма", последовавшего после введения санкций, Росатом выразил готовность разработать и протестировать необходимые материалы. Несмотря на то, что ОАК утверждает, что сроки поставки первых самолетов Аэрофлоту не изменятся – а они назначены на 2020 год, сколько реально займет процесс ОКР, - на данный момент никто не берется предсказать. Чаще всего в прогнозах звучит 2025-й и позже.
Есть еще момент. В СМИ превозносится инновационный "безавтоклавный метод вакуумной инфузии (VARTM) для изготовления крупных интегральных конструкций". В статьях часто упоминается, что этот метод превосходит те, что находятся на службе у "Боинга" и Airbus. Те используют автоклавную технологию, в которой детали буквально выпекаются в специальных печах под высоким давлением. Давление необходимо для того, что удалять из деталей воздух – его малейшие пузырьки могут привести к разрушению детали.
Отказаться от этого "устаревшего" способа, судя по словам журналистов, авиагиганты не могут: технология отработана, а при таких масштабах это важнее. Однако на деле есть еще причина, почему российские авиастроители пользуются способом, который является более рискованным именно в силу возможного появления тех самых пресловутых воздушных кармашков. Использовать технологию, одной из главных проблем которой является нестабильность геометрических и физико-механических характеристик приходится не от хорошей жизни.
Мы не производим автоклавных печей, способных вместить в себя деталь длинной более 5 метров и шириной более 1,3 метра: такую установку представил в 2017-м "Курганхиммаш". Крыло МС-21-300 – 3х36 м. Закупка такого оборудования была чревата тем, что производитель подобного оборудования имеет постоянный удаленный доступ к нему. А сейчас, в условиях санкций, даже появись у России такое желание, приобретение автоклава фактически невозможно (на Западе). И еще – вакуумная инфузия используется достаточно широко. Но только там, где детали не требуют серьезной нагрузки.
Впрочем, технология, которую используют для крыла МС-21, имеет и ряд преимуществ. В первую очередь это финансовая сторона. Экономия может идти в разы. Отдельные эксперты считают, что стоимость жидкого композитного материала и сухих волокон может быть на 70 процентов ниже. Сухое карбоновое волокно хранится неопределенно долгий срок – что невозможно в случае с препрегами (тканными композитными материалами-полуфабрикатами, наполненных неотвержденными полимерными связующими). Помимо этого, большие интегральные конструкции могут работать как единое целое. Крыло, созданное по такой методе, испытания (хоть и не с первого раза) прошло.
Есть еще один шанс. По "Аэрокомпозиту" идет обжалование решения. И вполне возможно, что санкции будут сняты. Хороший пример – "Русал" Олега Дерипаски, который, вложив около миллиона долларов в деятельность официальной лоббистской фирмы, смог избавится от клейма Министерства финансов США и продолжить "нормальную" деятельность.
Однако композиты являются не единственной проблемой. Доля импортных комплектующих в Суперджете была 72 процента, в МС-21 она ниже, но все равно слишком высока для страны, регулярно попадающей под европейские и американские ограничения – их от 30 до 40 процентов.
К 2022-му году ОАК надеется поднять долю до 97 процентов. Но это очень оптимистичный прогноз.
40 процентов импортных комплектующих – это с российским ПД-14, дальнейшим развитием двигателя 1999-го года ПД-12. Закупать его намеревались по 177 миллионов рублей. Двигатели эти прошли российскую сертификацию, в 2019 году ему предстоит валидация сертификата в европейской EASA. Пока же с этим есть затруднения. К примеру, SSJ-100 имел такое количество зарубежных партнеров не просто так – благодаря им и их связям процесс сертификации самолета и его элементов прошел относительно гладко, а самолет получил сервисное обслуживание в Европе.
Международная сертификация – процесс сложный и дорогой, первый опытный экземпляр МС-21-300 выкатили с двигателями "Pratt&Whitney" PW1400G – на нем настаивало и настаивает большинство потенциальных клиентов. Однако вопрос не только в сертификате для двигателей. Россия до сих пор не может договориться о процедурах взаимного признания с Европой и США. Ранее эти функции принадлежали МАК, но от него в 2015-м году были переданы "Росавиации".
Приближение к цифре 97 процентов "родных" компонентов только на словах звучит как легкая прогулка. К примеру, одно только создание нового производства по выпуску гидроприводов и насосов для замены продукции "Eaton"(США) и "ФЭД" (Украина) обошлось российскому бюджету в 2 миллиарда рублей в 2016-м. Бортовые системы контроля, интерьеры, шасси, спасательные трапы, пассажирские кресла, кислородные системы и системы электроснабжения.
Из каких источников будут возмещаться затраты на разработку ПД-14 тоже пока неизвестно.
НИОКР ПД-14 потребовал 70 миллиардов рублей, большую часть из которых дало правительство Российской Федерации. Тем не менее, двигатель еще не готов.
Несомненный плюс в этой ситуации один: мы однозначно построим свое производство ряда важнейших композитных материалов. В условиях, когда доля Российской Федерации на глобальном рынке композитных материалов составляет менее 1%, а из-за границы ввозятся все, начиная от оборудования и заканчивая основным сырьем — смолами, отвердителями, наполнителями для сэндвич-структур, препрегами. В 80-х СССР занимал третье место в мире по применению композитов, сейчас же Россия потребляет их в 15 раз меньше, чем другие развитые страны.
Ясно одно: бороться за лайнер, который часто называют президентским проектом из-за особого внимания первого лица государства, будут до конца, потому как проиграть – это потерять престиж России и навсегда распрощаться с мыслью о себе как о как о действительно великой державе с собственным авиапромом.
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Самым радикальным вариантом стал бы отказ от "черного" крыла и замена его на алюминий. Но это лишило бы проект одного из главных преимуществ и, фактически, стало бы признанием поражения России перед Западом.Михаил Илларионович Кутузов сдал Москву французам в 1812г и выиграл Отечественную Войну-это ли ни пример парадоксального решения, если речь идёт о стране.
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"Хороший" пример с "Русалом" - это передача во внешнее управление
стратегических отраслей России в обмен на отмену санкций:
"...уже 18 января [2019г.], в крещенский сочельник и всемирный день снеговика, американское казначейство вступит в управление «En+» и «Русалом».
.. управлять Русалом и головной En+ будут советы директоров, согласованные с американским минфином. Дерипаска не имеет права номинировать кандидатуры, Дерипаску уволили...
...Большинству в совете директоров En+ предписано быть абсолютно независимыми от Дерипаски, половине (6 из 12) — иметь гражданство США/Великобритании. .."
http://lawinrussia.ru/content/al
"Русал" про..али, теперь и "Аэрокомпозит"?
"Русал" про..али, теперь и "Аэрокомпозит"?) Ситуация то с "Аэрокомпозитом" зеркально противоположная "Русалу". Так что ничего толком не получится. Разве что тамошний бизнес, что продаёт ткань и смолу наконец возмутится (если денег много).
Отказаться от этого "устаревшего" способа, судя по словам журналистов, авиагиганты не могут
И еще – вакуумная инфузия используется достаточно широко. Но только там, где детали не требуют серьезной нагрузки."По словам журналистов" оно может и "белое - это чёрное". Иначе как объяснить, что испытания доказали совершенно обратное:
Помимо этого, большие интегральные конструкции могут работать как единое целое. Крыло, созданное по такой методе, испытания (хоть и не с первого раза) прошло.
Давление необходимо для того, что удалять из деталей воздух – его малейшие пузырьки могут привести к разрушению детали.В автоклаве есть риск получить деталь с меньшей долей смолы, что тоже отрицательно сказывается на прочности. Видел фото углепластикового агрегата Ан-148, упавшего под Белгородом 2011 году. "Сухой" материал. Агрегат разрушен по связующему, иначе говоря расслоился. Правильно изготовленный агрегат рвётся по волокну.
В статье пересказаны все "байки" про композиты. Причём противопоставлены друг другу два техпроцесса и ничего не сказано, что оба техпроцесса используются в производстве МС-21.
Несомненный плюс в этой ситуации один: мы однозначно построим свое производство ряда важнейших композитных материалов.Без собственной химической отрасли - не построим.
Кутузов сдал Москву французам в 1812г и выиграл Отечественную Войну-это ли ни пример парадоксального решенияНужно знать не только отдельные факты истории, но и в совокупности всю картину маслом. Есть некий исторический парадокс: французы заняли Москву, а ночью начался пожар и 80 тыс французов погибло в том пожаре... Как можно погибнуть на пожаре боевому солдату или офицеру? Такие не только сами выйдут из огня, но и слабых вынесут на себе. Поэтому и нет другого объяснения этого парадокса, как применение боевого зажигательного оружия. Типа напалма.
А если присовокупить воспоминания выживших французов, то возникает совершенно фантастическая картина. Один из них пишет, что по небу пронёсся огненный болид, и после этого город запылал. Т.е. нам ничего не остаётся, как предположить, что над Москвой пронёсся бомбордировщик, который сбросил зажигательные бомбы. И это в 1812 году... Москву сжёг НЛО...
Так этот пожар увидел Айвазовский в 1851 году, наверное, по словам очевидцев.
Михаил Илларионович Кутузов сдал Москву французам в 1812г и выиграл Отечественную Войну-это ли ни пример парадоксального решения, если речь идёт о стране.Это было очень сомнительным решением и особенно, если учесть, что наши всерьёз считают, что французы вовсе не победили в Бородинской битве, а там была ничья. Войска под руководством Кутузова в той войне не выиграли ни одного сражения, все сражения были выиграны когда кто-то другой руководил битвой. За что считают Кутузова героем той войны - вообще загадка, иностранцы, собственно, и не понимают этого, как и отмечают однозначную победу Наполеона на Бородине, ведь в результате он захватил столицу, а Кутузов, отступил и это играя на своём поле! Какая уж тут ничья? Нет, сражались на Бородине русские храбро, героически - тут спору нет никакого, но есть вопросы к полководческому таланту Кутузова и не понятно за что был учреждён орден Кутузова.
К примеру, одно только создание нового производства по выпуску гидроприводов и насосов для замены продукции "Eaton"(США) и "ФЭД" (Украина) обошлось российскому бюджету в 2 миллиарда рублей в 2016-м.Я не специалист от слова "совсем", но разве в современных самолётах не отказались от гидроприводов в пользу электроприводов? Или я что-то путаю?
Тектор
80 тыс французов погибло в том пожаре.
над Москвой пронёсся бомбордировщик, который сбросил зажигательные бомбы. И это в 1812 году... Москву сжёг НЛО...Мне понравилась ваша трава. Нет, честно! Где брали? )
есть вопросы к полководческому таланту Кутузова и не понятно за что был учреждён орден Кутузова
понятно за что - за стратегическое мышление.
вывод такой, что если в государственной программе есть значительные (по важности для программы) импортные комплектующие, то необходимо иметь план по их замещению аналогами. Если для этого потребуется дополнительное проектирование, то государство должно выделять на это деньги.Ё...ь, сколько мы уже этих "планов" написали. И сейчас вот опять "большие" требуют очередной план мероприятий по замене импорта... ДОСТАЛИ! Ну нет в этой стране замены высокомодульного импортного угля. Тот же "Уматекс" спустя полгода от запроса отписался в прошлом году, что 2 т ткани они нам смогут отгрузить в декабре. И что? На дворе февраль 2019-го. Если бы мы запасы импорта не сделали за свои кровные, то сорвали бы сроки поставки агрегатов к ракетам. ВП упёрлась - Нет, подавай нам из отечественного. Если бы у головного сроки не горели, так бы и трындели, пока аврал бы не наступил. Он и наступил... Это мы так гоз 2019 закрывали в середине мая 2018-го... Закрыли. Отгрузили. Налоги заплатили. Теперь ждём оплаты... Вот вам и стратегическое мышление, и орден Кутузова...
Кстати, был бы препрег под автоклав, то он давно бы уже "протух"...