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19.02.2019
Интерфакс-АВН

Видеоанализатор поведения человека планируется использовать в проекте "Умный город" - Минстрой

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АО "Концерн "Калашников"
АО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Разработанная специалистами концерна "Калашников" система распознавания поведения человека может быть использована в России в рамках проекта "Умный город", заявил в интервью "Известиям" замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

"В ближайшее время у нас будет встреча с концерном "Калашников". Оказывается, у коллег есть целый набор решений "Умного города", которые они в рамках конверсии готовы предлагать для городского хозяйства. Например, видеоанализатор, который они уже предлагают, позволяет в совокупности даже оценить поведение человека, его реакцию и с высокой долей вероятности выявить, с оружием человек идет или без него - как бы его ни прятали", - сообщил А.Чибис, говоря о цифровых технологиях, включенных в стандарт проекта "Умный город".

Он также подчеркнул, что "тема безопасности всегда актуальна и здесь масса технологий".

"Быстрое движение, неадекватное поведение, скопление людей, оставленные предметы. С помощью видеоаналитики возможно реагировать на ситуации, по сути, в полуавтоматическом режиме, когда не диспетчер смотрит за тысячами камер, а ему выводится на экран конкретная ситуация как проблемная", - отметил замглавы Минстроя в беседе с изданием.

Ранее А.Чибис сообщал, что точные сроки внедрения системы распознавания лиц будут обозначены в минимальном стандарте проекта "Умный город", который планировали утвердить до конца января 2019 года.

При этом в декабре 2018 года замминистра ЖКХ сказал, что систему распознавания лиц планируется сделать обязательной в российских "умных" городах, и подчеркнул, что "нет задачи контролировать каждого гражданина, но есть задача поиска пропавших детей и выявления преступников".

В сентябре 2018 года А.Чибис отмечал, что биометрическая система распознавания лиц может быть использована в общественном транспорте для ускорения процесса посадки пассажиров: программа будет автоматически идентифицировать человека и списывать с его карты деньги за проезд. По его словам, в случае успеха пилотного проекта в Москве технология распространится на другие города.

В рабочую версию стандарта "Умного города", с которой ранее ознакомился "Интерфакс", вошли задачи по созданию интеллектуального центра управления городом, цифровой платформы для горожан по решению градостроительных вопросов по аналогии с платформой "Активный гражданин", "умное" ЖКХ, включающее интеллектуальный учет ресурсов и установку "умных" счетчиков, внедрение энергоэффективного городского освещения, а также системы распознавания лиц и системы автоматизированного контроля за работой дорожных служб и коммунальной техники. Пилотными площадками реализации проекта "Умный город" станут почти 40 российских городов.

18.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
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