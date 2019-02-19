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19.02.2019
Известия.ru

Великобритания нарастит военное присутствие в Арктике

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sergei Stepanov

Британская армия нарастит свое присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от России. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время посещения военной базы Бардуфосс.

Как пишет Daily Telegraph, Уильямсон анонсировал запуск новой программы, рассчитанной на 10 лет. Она предусматривает совместное обучение британских и норвежских морских пехотинцев, которые в скором будущем сформируют новое воинское подразделение в Арктическом регионе.

Глава британского минобороны добавил, что уже в следующем году в Арктику направят новые патрульные противолодочные самолеты Boeing Р-8 "Посейдон". Предполагается, что они будут "сдерживать активность российских подлодок", которая, по мнению издания, достигла уровня времен холодной войны.

Россия неоднократно отмечала рост военной активности НАТО в Арктике и выражала обеспокоенность продвижением США к российским границам через размещение военных в Норвегии и планами Великобритании разместить в регионе 800 пехотинцев.

1 октября российское посольство в Лондоне отметило, что это обернется ростом напряженности в Арктике.

Дипломаты подчеркнули, что Россия рассматривает Арктический регион в качестве "пространства для взаимодействия", где не должно быть потенциала для конфликтов.

 

18.02.2019
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