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19.02.2019
Известия.ru

Госкомиссия одобрила испытания ракетного комплекса "Авангард"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Государственная комиссия по итогам последних испытаний рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард".

Третий по счету испытательный пуск "Авангарда" прошел 26 декабря прошлого года на полигоне Кура в Камчатском крае. Блок достиг скорости в 27 Махов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, в госкомиссии удовлетворены ходом испытаний гиперзвукового блока, в ходе которых "были выполнены все требования тактико-технического задания".

"Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН", – сообщил собеседник агентства.

О разработке системы вооружений "Авангард" рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 1 марта прошлого года. Глава государства представил и другие образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений "Кинжал", "Сармат", беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.

Возможности крылатого блока системы "Авангард" позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО. Так, ракеты способны летать в плотных слоях атмосферы со скоростью, в 20 раз превышающей звуковую.

 

18.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Сармат МБР
Персоны
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Проекты
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Ядерный щит
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