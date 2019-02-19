Вьетнам заказал американские военные системы

В докладе для комиссии Сената США по делам вооруженных сил от 12 февраля 2019 года командующий вооруженными силами США в зоне Индийского и Тихого океанов (USINDOPACOM) адмирал Филипп С. Дэвидсон, помимо прочего, говоря о развитии военного сотрудничествм США с Вьетнамом, сообщил о приобретении Вьетнамом новых американских военных систем.

Большой патрульный корабль CSB 8020 береговой охраны Вьетнама - бывший американский WHEC 722 Morgenthau типа Hamilton, переданный Вьетнаму в 2017 году после вывода из состава береговой охраны США. Февраль 2018 года (с) www.facebook.com/WarComissar

В докладе адмирала Дэвидсона дословно сказано: "Военное сотрудничество между USINDOPACOM и вьетнамскими военными в первую очередь направлено на укрепление вьетнамского военно-морского потенциала, что будет поддержано приобретением Вьетнамом беспилотных летательных аппаратов Scan Eagle, учебно-тренировочных самолетов T-6 и второго патрульного корабля из состава Береговой охраны США".

Таким образом, речь идет о приобретении Вьетнамом тактических беспилотных летательных аппаратов Boeing Insitu ScanEagle (применяемых в том числе в варианте корабельного базирования), турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Beechcraft T-6 Texan II, а также, видимо, о планируемой передаче Вьетнаму еще одного большого патрульного корабля типа Hamilton из числа выводимых из состава береговой охраны США.

Напомним, что в мае 2017 года береговой охране Вьетнама уже был передан выведенный из состава береговой охраны США большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau типа Hamilton, который получил вьетнамское обозначение CSB 8020. Практически сразу же сообщалось и о возможности передачи Вьетнаму еще одного такого корабля.

Информация о заключении Вьетнамом контракта на приобретение БЛА ScanEagle появлялась еще в начале 2018 года, однако до настоящего времени не имела официального подтверждения. Также в 2018 году сообщалось об интересе ВВС Вьетнама к учебно-тренировочным самолетам T-6 Texan II.