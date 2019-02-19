Российские РСЗО получат "умные взрыватели"

Глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин сообщил, что опытные образцы будут готовы в 2020 году

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Российские ракетные системы залпового огня (РСЗО), в том числе "Торнадо-Г", получат "умные взрыватели" нового поколения, опытные образцы будут готовы в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС глава концерна "Техмаш" (входит в Ростех) Владимир Лепин в ходе международной оборонной выставки IDEX 2019 в Абу-Даби.

По его словам, концерн разрабатывает взрыватели нового поколения, потому что уже прошло четыре года с момента выпуска текущей версии. "У нас уже есть наработки, которые позволят создать еще более эффективный взрыватель. Это будет "интеллектуальный взрыватель", который самостоятельно сможет оценивать ситуацию, принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории", - сказал он.

По словам Лепина, опытные образцы взрывателей нового поколения появятся уже в 2020 году. "Первые образцы, которые мы можем начать испытывать, где мы можем подтвердить технические решения, в следующем году должны появиться. Насчет того, чтобы они пошли в серию, - потребуется еще несколько лет", - отметил Лепин.

Концерн "Техмаш" специализируется на разработках и серийных поставках боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок вооруженных сил. В состав холдинговой компании НПК "Техмаш" в настоящее время входят 36 организаций, выпускающих боеприпасы.