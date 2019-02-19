Источник: Госкомиссия рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс "Авангард"

Собеседник ТАСС отметил, что "Госкомиссия удовлетворена результатами заключительного испытательного пуска ракетного комплекса"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Государственная комиссия по итогам последнего испытательного пуска рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард". Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Минобороны 26 декабря 2018 года провело зачетные летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым крылатым планирующим блоком "Авангард". Запуск был выполнен из позиционного района Домбаровский по полигону Кура (Камчатский край). Отмечалось, что это был третий испытательный старт "Авангарда", на котором блок достиг скорости в 27 Махов.

"Госкомиссия удовлетворена результатами заключительного испытательного пуска ракетного комплекса "Авангард": в ходе него были выполнены все требования тактико-технического задания. Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Впервые о создании стратегического ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком сообщил президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию в марте 2018 года. По данным РВСН, комплексы "Авангард" заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области. Как отмечали в Минобороны, всего в этом году на боевое дежурство должны заступить 31 шахтная пусковая установка ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" (доля последних не уточнялась).

Как отмечается в открытых источниках, управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) МБР комплекса "Авангард" создан в рамках опытно-конструкторской работы "4202" в НПО машиностроения (город Реутов). Блок способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Ракета УР-100Н УТТХ - глубокая модификация созданного ОКБ-52 Владимира Челомея в 1960-х годах ракетного комплекса УР-100.