Вежливые "красные береты". Как военные полицейские России используют сирийский опыт

Сотрудники российской военной полиции на наблюдательном посту ООН на линии разграничения Сирии и Израиля на Голанских высотах, август 2018 года.

Начальник военной полиции Владимир Ивановский — об изменении системы управления по итогам операции в Сирии, новой технике и подготовке офицерских кадров

С марта 2019 года меняется система управления военной полицией Минобороны России. Изменения коснутся всех военных округов и Северного флота. Необходимость децентрализации управления ее территориальными и войсковыми подразделениями показал успешный опыт применения военной полиции в Сирии. Около 60% "красных беретов" получили боевой опыт в ходе контртеррористической операции на территории арабской республики.

О том, как сейчас расширяются функциональные обязанности военных полицейских, какие новые образцы вооружения и техники поступят в войска, а также в каких учебных заведениях готовят офицерские кадры, в интервью ТАСС рассказал начальник Главного управления военной полиции МО РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Сирийский опыт

Военная полиция (ВП) выполняла задачи в Сирии со дня создания на ее территории российской группировки. Это стало первым боевым опытом для военных полицейских. Подразделения несли службу на КПП и наблюдательных постах, при этом осуществляли контроль за прекращением режима боевых действий, безопасностью пропуска граждан в зоны деэскалации и деконфликтации. Также ВП обеспечивала охрану врачебных бригад, мобильных госпиталей РФ при оказании ими медицинской помощи населению, безопасность работы инженерно-саперных подразделений в ходе разминирования ими местности. "К настоящему времени около 60% военнослужащих военной полиции выполняли специальные задачи в Сирии", — сказал Ивановский.

Начальник Главного управления военной полиции МО РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский Источник изображения: © Минобороны России

В Сирии военные полицейские приобрели бесценный боевой опыт, который сейчас включен в систему подготовки как территориальных органов военной полиции, так и войсковых подразделений, созданных по решению руководящего состава Министерства обороны с 1 декабря 2018 года Владимир Ивановский, начальник Главного управления военной полиции МО РФ, генерал-лейтенант

По словам генерала, сегодня подразделения ВП поддерживают порядок в районе Голанских высот (район разделения между Сирией и Израилем — прим. ТАСС), вдоль линии "Браво" и с января патрулируют территорию в районе города Манбидж. "При этом одной из основных задач является обеспечение гуманитарных акций, в том числе безопасности передвижения гуманитарных конвоев ООН", — отметил он.

Одной из последних задач, выполненных военной полицией, стало обеспечение безопасности гуманитарного конвоя ООН в район Эт-Танф, где расположен лагерь беженцев Рукбан.

Автомобиль российской военной полиции обеспечивает проход колонны ООН к подножию Голанских высот через территорию Сирии, август 2018 года Источник изображения: © Андрей Грязнов/ТАСС

В начале февраля Владимир Ивановский проинспектировал военнослужащих на самой дальней точке патрулирования в районе Манбиджа и остался доволен работой своих подчиненных. "В целом я хочу сказать, что личный состав опытный, уже неоднократно выполнял специальные задачи, и можно сказать, что первая неделя их пребывания здесь показывает, что организована и система управления, организованы все виды обеспечения, и личный состав четко знает и понимает те задачи, которые поставлены командованием группировки, и является примером для того, чтобы быть миротворцами на многострадальной сирийской земле", — сказал он по итогам инспекции.

У мирного населения Сирии сформировался положительный образ российского военного полицейского, а за годы операции на Ближнем Востоке военная полиция окончательно оформилась как силовая структура и приобрела большой опыт.

Военнослужащий российской военной полиции кормит сирийских детей в районе Аль-Миасар, декабрь 2016 год Источник изображения: © Тимур Абдуллаев/NewsTeam/ТАСС

По словам Ивановского, сирийский опыт применения ВП показал необходимость децентрализации управления ее территориальными и войсковыми подразделениями российской армии. "Чтобы эти структуры объединить в решении вопросов обеспечения правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения на территориях военных округов и Северного флота, было принято решение ввести с 1 марта 2019 года должность заместителя начальника штаба военного округа по ВП. Он же будет являться начальником регионального управления военной полиции округа", — сказал генерал.

По его словам, полученный опыт показал, что необходимо координировать деятельность территориальных органов — военных комендатур, военных автомобильных инспекций (ВАИ) и создавать новый ствол военной полиции — войсковые подразделения.

Первый опыт — это создание четырех батальонов ВП, которые сейчас выполняют специальные задачи за пределами Российской Федерации. Теперь в каждом мотострелковом и танковом полку, в Воздушно-десантных войсках, в других структурах созданы войсковые подразделения — это взводы военной полиции в каждой бригаде и полку, которые станут действенным рычагом командиров воинских частей при выполнении поставленных им задач Владимир Ивановский, начальник Главного управления военной полиции МО РФ, генерал-лейтенант

Квадроциклы, мотоциклы и багги

Сирийский опыт показал необходимость совершенствования технического арсенала — вскоре военные полицейские получат квадроциклы, а затем мотоциклы и багги. "По итогам применения в Сирии подразделений ВП приняты на снабжение квадроциклы для выполнения задач в труднодоступных местах. Изучаем вопрос поставки на снабжение военной полиции багги", — сообщил генерал.

Багги "Чаборз М-3" у вертолета Ми-171Ш Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Также рассматривается вопрос о принятии на снабжение беспилотных летательных аппаратов, тепловизоров, ночных прицелов, переносных средств видео-конференц-связи.

В штаты четырех ВАИ военных округов введены отделения инспекторов на мотоциклах. Первые 20 поступят до конца этого года. Берем на опытную эксплуатацию два электроцикла Ижевского завода. Эту технику планируется представить на всеармейских играх в конкурсе "Дорожный патруль" Владимир Ивановский, начальник Главного управления военной полиции МО РФ, генерал-лейтенант

В 2017 году сообщалось, что Минобороны проводило тестирование электромотоциклов. Позже эти мотоциклы в полицейском варианте были показаны на военно-техническом форуме "Армия-2017". Известно, что максимальная мощность этой техники составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.

Ивановский отметил, что также сейчас проводится активное перевооружение на бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун". В течение 2017–2018 годов в подразделения было поставлено более 250 единиц патрульных автомобилей УАЗ "Патриот" с отсеком для задержанных и автомобилей УАЗ-3962 с камерами для перевозки подозреваемых и обвиняемых.

Автомобиль ВАИ УАЗ "Патриот" Источник изображения: © Игорь Руденко/РИА "Армия России" МО РФ

"В 2018 году начались закупки бронированных автомобилей "Есаул" и оснащение подразделений морской полиции лодками БЛ-680 (для патрулирования акваторий в пунктах базирования ВМФ России — прим. ТАСС). Ведется работа по принятию на снабжение других бронеавтомобилей, таких как "Патруль" и "Тайфун 4х4", — подчеркнул генерал.

Подготовка кадров

По словам Ивановского, структура военной полиции начала формироваться семь лет назад с нуля, и в ее состав брали наиболее подготовленных офицеров из войск, осуществляли их доподготовку и назначали на должности. "Сейчас ежегодно набираем по 50 человек на обучение в Московское общевойсковое командное училище. В этом году будет произведен третий набор. Это — будущие командиры взводов военной полиции и те офицеры, которые пойдут служить в военные комендатуры", — отметил он.

Начальник Главного управления военной полиции МО РФ Владимир Ивановский во время Армейских международных игр Источник изображения: © Минобороны России

В 2018 году были введены 250 должностей военных дознавателей. "И на базе Военного университета сейчас осуществляется ежегодный набор 15 человек — будущих дознавателей", — сказал он.

По ВАИ офицерские кадры готовят в Омском автобронетанковом институте, а также в Рязанском десантном училище. По словам генерала, это главным образом прапорщики — инспекторы ВАИ, примерно 150 человек.

В этом году планируется начать подготовку специалистов для военной полиции в Военной академии материально-технического обеспечения и в ее Военном инженерно-техническом институте, в составе которого есть автомобильный факультет, где будем готовить офицеров для ВАИ Владимир Ивановский, начальник Главного управления военной полиции МО РФ, генерал-лейтенант

Также Ивановский сообщил, что в этом году в каждой комендатуре введены должности фельдшеров, и их планируется обучать на базе Военно-медицинской академии. "Введены должности полиграфологов. Данных специалистов будут готовить в Учебном центре Минобороны РФ", — уточнил он.

Конкурс военных полицейских "Страж порядка", 2017 год Источник изображения: © Минобороны России

С 1 декабря 2017 года во Владикавказе был создан свой учебный центр военной полиции, где проводится подготовка младших специалистов. Численность военнослужащих, фактически прошедших подготовку на базе учебного центра за прошедший период 2018 учебного года, составляет около 2 тыс. человек.

За последнее время в органах ВП происходит много изменений. Так, в 2018 году в Минобороны сообщили о наделении военных полицейских новыми полномочиями — они получили возможность заниматься не только дисциплинарной практикой и проверками сообщений о преступлениях, но и административными правонарушениями (ранее такие полномочия имели органы ВАИ, причем только в сфере безопасности дорожного движения).

Также в состав органов ВП вошли подразделения морской военной полиции, первое из которых было открыто в 2018 году на Балтийской военно-морской базе Западного военного округа. В 2018 году сформированы две военные автоинспекции при российских военных базах за рубежом (в Таджикистане и Армении), а одна — на Новой Земле.

Инспектор ВАИ перекрывает движение во время проведения "Танкового биатлона" в подмосковном Алабине Источник изображения: © Минобороны России

Все это позволит военной полиции повысить эффективность выполнения задач по поддержанию правопорядка и дисциплины в российской армии, а командирам — уделять больше времени боевой подготовке и воспитанию личного состава.

Роман Азанов