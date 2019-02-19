Минобороны: около 60% военнослужащих военной полиции имеют сирийский опыт

В ведомстве сообщили, что сейчас подразделения военной полиции поддерживают порядок в районе Голанских высот, вдоль линии "Браво", а также патрулируют территорию города Манбидж

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Около 60% военнослужащих военной полиции получили боевой опыт в ходе контртеррористической операции в Сирии. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Он подчеркнул, что военная полиция ВС РФ выполняла задачи в Сирии со дня создания на ее территории российской группировки. "К настоящему времени около 60% военнослужащих военной полиции выполняли специальные задачи в Сирии", - сказал начальник военной полиции.

По его словам, сегодня подразделения военной полиции поддерживают порядок в районе Голанских высот, вдоль линии "Браво", которая проходит по восточной части Голан на границе Сирии и Израиля согласно мандату ООН от 1974 года. С начала военных действий в Сирии ООН приостановила патрулирование линии разграничения, оно возобновилось при участии российской военной полиции лишь летом 2018 года. Также российские военные полицейские патрулируют территорию города Манбидж, рассказал Ивановский.

"При этом одной из основных задач является обеспечение гуманитарных акций, в том числе безопасности передвижения гуманитарных конвоев ООН", - отметил генерал.

Он рассказал, что одной из последних задач, выполненных военной полицией, стало обеспечение безопасности гуманитарного конвоя ООН в район Эт-Танф, где расположен лагерь беженцев Эр-Рукбан.

"В Сирии военные полицейские приобрели бесценный боевой опыт, который сейчас включен в систему подготовки как территориальных органов военной полиции, так и войсковых подразделений, созданных по решению руководящего состава министерства обороны с 1 декабря прошлого года", - подчеркнул Ивановский.