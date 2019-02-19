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19.02.2019
Интерфакс-АВН

Военные полицейские получили квадроциклы, на очереди - мотоциклы и багги

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Военная полиция ВС РФ. Архивное фото
Военная полиция ВС РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Сирийский опыт показал необходимость совершенствования технического арсенала военной полиции, сообщил журналистам начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

"По итогам применения в Сирии подразделений военной полиции приняты на снабжение квадроциклы для выполнения задач в труднодоступных местах. Изучаем вопрос поставки на снабжение военной полиции багги", - сказал он.

По его словам, рассматривается также вопрос о принятии на снабжение беспилотных летательных аппаратов, тепловизоров, ночных прицелов, переносных средств видеоконференцсвязи.

"В штаты четырех военных автомобильных инспекций военных округов введены отделения инспекторов на мотоциклах. Первые 20 мотоциклов поступят до конца этого года. Берем на опытную эксплуатацию два электроцикла Ижевского завода", - сказал генерал.

По его словам, эту технику планируется представить на всеармейских играх в конкурсе "Дорожный патруль".

В.Ивановский отметил, что сейчас проводится активное перевооружение подразделений военной полиции на "Тигры" и "Тайфуны".

"В 2018 году начались закупки бронированных автомобилей "Есаул" и оснащение подразделений морской полиции лодками БЛ-680. Ведется работа по принятию на снабжение других бронеавтомобилей, таких как "Патруль", - сказал он.

18.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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