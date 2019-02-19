Псковские десантники удостоены хорошей оценки на первых учениях в этом году

Всего в действиях участвовали более 2 тыс. военнослужащих ВДВ и более 20 самолетов и вертолетов

ТАСС, 17 февраля. Оценки "хорошо" удостоены действия псковских десантников в ходе первых в 2019 году командно-штабных учений (КШУ) с десантированием личного состава и техники. Такую оценку, как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, озвучил при подведении итогов руководитель учений, заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

"Соединение способно выполнять задачи по предназначению. Действия командования части и личного состава во время проведения КШУ оцениваются на "хорошо", - отметил при подведении итогов генерал Наумец.

В настоящее время все подразделения бригады приступили к обслуживанию техники и проведению плановых занятий по боевой подготовке.

В учениях были задействованы подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Всего в практических действиях приняли участие более 2 тыс. военнослужащих ВДВ, около 300 единиц боевой и специальной техники, более 20 самолетов и вертолетов военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации.

В ходе КШУ проведено десантирование более 600 военнослужащих и 9 единиц техники (БМД-2) одновременно на три площадки приземления из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации парашютным способом, посадочным способом и по штурмовому с вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ.