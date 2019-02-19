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19.02.2019
bmpd.livejournal.com

В состав ВМС Ирана вошла подводная лодка Fateh

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в В состав ВМС Ирана наконец-то официально принята подводная лодка Fateh

В присутствии президента на основной базе ВМС Ирана в Бендер-Аббасе в состав иранского флота была официально принята дизель-электрическая подводная лодка "Фатех" ("Завоеватель"). Напомню, что судя по спутниковым снимкам,она была спущена на воду еще в конце 2013 г., но ее испытания и доработка надолго затянулись и официальное принятие в состав ВМС Ирана долгое время откладывалось.

Надо сказать, что данная подводная лодка - это в принципе качественный скачок для иранского кораблестроения. Если надводное\подводное водоизмещение предыдущих малых субмарин типа "Гадир" составляет всего 115\123 т, то водоизмещение "Фатех" составляет 527\593 т. Скорость надводная - 11 узлов, подводная - 14 узлов. Вооружение - 533-мм торпеды, мины и также заявляется, что субмарина может в подводном положении запускать управляемые ракеты (речь должно быть идет про запуск ПКР из торпедных аппаратов).

http://president.ir/fa/108125

http://www.irna.ir/fa/News/83212740

P.S. Новые фото от IRNA

18.02.2019
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Проекты
Fateh ДЭПЛ
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