Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
Оригинал взят у коллеги dambiev в Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
В китайском сегменте интернета опубликован концепт высокоскоростного проезда для российских железных дорог, разработанный китайской компанией China South Locomotive & Rolling Stock Corporation Limited [СSR Group, входит в состав китайской государственной корпорации CRRC Group Corporation] в сотрудничестве с австралийским дизайнерским бюро Fordyno.
18.02.2019
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Права на данный материал
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Материал размещен правообладателем
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