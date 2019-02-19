Оригинал взят у коллеги dambiev в Концепт китайского высокоскоростного поезда для России

В китайском сегменте интернета опубликован концепт высокоскоростного проезда для российских железных дорог, разработанный китайской компанией China South Locomotive & Rolling Stock Corporation Limited [СSR Group, входит в состав китайской государственной корпорации CRRC Group Corporation] в сотрудничестве с австралийским дизайнерским бюро Fordyno.