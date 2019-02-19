Войти
19.02.2019
bmpd.livejournal.com

Концепт китайского высокоскоростного поезда для России

715
0
0

Оригинал взят у коллеги dambiev в Концепт китайского высокоскоростного поезда для России

В китайском сегменте интернета опубликован концепт высокоскоростного проезда для российских железных дорог, разработанный китайской компанией China South Locomotive & Rolling Stock Corporation Limited [СSR Group, входит в состав китайской государственной корпорации CRRC Group Corporation] в сотрудничестве с австралийским дизайнерским бюро Fordyno.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
Россия
Компании
РЖД
Проекты
ИТ
Похожие новости
04.07.2018
Китайский связной
11.04.2018
Редкие элементы
22.05.2014
США отслеживают ход китайско-российских военно-морских учений
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
20.04.2009
Беспилотная лихорадка, или cюрприз от Mинобороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки