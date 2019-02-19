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19.02.2019
bmpd.livejournal.com

Новый грузинский 120-мм самоходный миномет

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На проходящей с 17 по 21 февраля 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ) очередной международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019 государственный военный научно-технический центр "Дельта" министерства обороны Грузии впервые представил разработанный им новый 120-мм самоходный миномет, выполненный на базе производимого НТЦ "Дельта" известного бронеавтомобиля Didgori с колесной формулой 4х4 (в модифицированном исполнении Didgori Meomari). Впервые о создании этой системы НТЦ "Дельта" было заявлено в декабре 2018 года.

Представленный государственным военным научно-техническим центром "Дельта" министерства обороны Грузии в экспозиции оборонно-промышленныой выставкb IDEX-2019 120-мм самоходный миномет на базе бронеавтомобиля Didgori Meomari с колесной формулой 4х4, Абу-Даби, 17.02.2019 (с) dambiev.livejournal.com

Конструктивно грузинский самоходный минометный комплекс на базе Didgori Meomari является своего рода аналогом известного 120-мм самоходного минометного комплекса Alakran испанской компании NTGS (в том числе приобретенного Украиной в одном экземпляре для самоходного миномета "Барс-8ММК"), размещаясь в задной части машины и с опусканием при помощи силовых приводов плиты при переводе в боевое положение. Однако грузинская конструкция выглядит гораздо проще, чем автоматизированная испанская, и лишена приводов наведения миномета. Как можно судить, после перевода в боевое положение огонь из миномета ведется аналогично базовому буксируемомум миномету. Используемый в грузинском комплексе 120-мм миномет, является, видимо, минометом производства все того же НТЦ "Дельта" (фактически полная копия советского 120-мм буксируемого миномета 2Б11). Возможно, что в грузинском исполнении миномет может сниматься с самоходной установки и использоваться отдельно (например, для размещения в укрытии).

Грузинский самоходный минометный комплекс на базе Didgori Meomari имеет полную боевую массу 8200 кг, расчет пять человек. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 300 л.с и автоматической трансмиссией. Скорость полного хода по шоссе 120 км/ч, запас хода 500 км. Бронекорпус, как и у машины Didgori Meomari, выполнен с разнесенной системой бронирования с заявленным уровнем баллистической защиты BR7 по европейскому стандарту EN1063 (защита от усиленной пули 7,62×51 мм патрона НАТО с дистанции 10 м).

Бронеавтомобиль Didgori Meomari ("Воин"), впервые продемонстрированный в мае 2018 года, имеет общую конструкцию с уже известной бронированной медицинской эвакуационной машиной Didgori AMEV разработки НТЦ "Дельта" (экспортируемой в Саудовскую Аравию) и является результатом переработки и модернизации конструкции бронеавтомобиля Didgori 2. Как и все машины семейства Didgori 1/2, он также выполнен на шасси коммерческого пикапа Ford F-550 c колесной формулой 4х4. Производство бронеавтомобилей серии Didgori организовано на производственной площадке находящегося под управлением НТЦ "Дельта" предприятия "Тбилавиамшени" (Тбилисский авиационный завод).

Характеристики разработанного государственным военным научно-техническим центром "Дельта" министерства обороны Грузии 120-мм самоходного миномета на базе бронеавтомобиля Didgori Meomari с колесной формулой 4х4 (с) НТЦ "Дельта"

Видео (с) GUARDIAN.GE

18.02.2019
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Грузия
Испания
ОАЭ
Саудовская Аравия
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