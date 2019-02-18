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18.02.2019
Военно-промышленный курьер

Бетон для новейшей российской ракеты не помеха

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская ракета С-13-Т впервые будет представлена за рубежом на международной выставке вооружений IDEX-2019. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика данного оружия - концерна "Техмаш"Владимир Лепин. Оружейный салон пройдёт 1721 февраля в Абу-Даби.

"Также впервые на территории ОАЭ будут представлены несколько видов авиационных ракет и взрывателей. Можно отметить неуправляемую авиационную ракету С-13-Т, которая экспонировалась на АРМИИ-2018, но сейчас впервые будет показана за пределами России", - сказал Лепин, передает РИА Новости.

Как он пояснил, данная ракета с двухмодульной проникающей фугасной боевой частью предназначена для поражения самолетов в железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос и других особо прочных целей. С-13-Т способна насквозь пробивать броню и бетонные заграждения, продолжая полет к заданной цели.

17.02.2019
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Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Техмаш НПК
Проекты
АРМИ-20XX
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