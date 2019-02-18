Войти
18.02.2019
Российская газета

Арабские Эмираты купили у России "Корнеты-Э" и "Панцири"

444
0
0
Источник изображения: Александр Мельников/ РИА Новости

Россия поставит в ОАЭ комплексы "Корнет-Э" и "Панцирь" на сумму более 50 миллионов долларов. Соответствующие сделки были заключены на открывшемся в Абу-Даби военном салоне IDEX 2019.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на бригадного генерала вооруженных сил ОАЭ Мохаммеда Хассайни, стоимость контракта на комплекс "Корнет-Э" составила 146,92 миллиона дирхам, "Панциря" - 45 миллионов. В пересчете на доллары США сумма составляет 39,7 и 12,1 миллиона соответственно.

Противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Э" способен поражать танки и боевые машины, разрушать боевые укрепления и сбивать воздушные цели на небольшой высоте. Благодаря использованию лазеров, комплекс способен поражать уели на большом расстоянии и в любую погоду.

"Панцирь" относится к зенитно-ракетным пушечным комплексам малого радиуса действия. Он предназначен для защиты небольших объектов от нападения с воздуха. Он способен поражать цели на высоте до 15 километров.

Всего на IDEX 2019 свои разработки представили свыше 40 российских производителей вооружения.


Вера Черенева (Абу-Даби)

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Корнет
Корнет-Э
Похожие новости
18.02.2019
ОАЭ купили российские "Корнеты" и "Панцири"
04.12.2018
Самые крупные оружейные контракты России со странами Северной Африки
11.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть III
17.06.2014
Александр Денисов: идут испытания "Панциря" в Арктике
16.01.2013
Выстрелил, но не забыл
26.02.2008
"Ростехнологии" вооружаются системами ПВО. В госкорпорацию может войти КБП
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:55
  • 4
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:52
  • 1
Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов