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18.02.2019
Военное обозрение

ОАЭ купили российские "Корнеты" и "Панцири"

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Военное ведомство Объединенных Арабских Эмиратов заключило с российской стороной контракты на приобретение противотанковых комплексов семейства "Корнет-Э" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", передает ТАСС сообщение бригадного генерала Вооруженных сил ОАЭ Мохаммеда Хассайни.

Источник изображения: https://army-news.ru

По словам генерала, стоимость контракта на поставку партии "Корнетов-Э" составила около $39,7 млн., на поставку "Панциря" – около $12,1 млн.

Кроме того, военное ведомство заключило контракт с российской компанией "Высокоточные системы" на техническое обслуживание ЗРПК "Панцирь", которые "уже давно стоят на вооружении армии", добавил он. Сумма контракта – около $12 млн.

Подводя итоги первого дня работы выставки IDEX-2019, Хассайни сообщил также о сделке Минобороны ОАЭ с американской оборонной компанией Raytheon: стороны подписали контракт на поставку зенитной системы Patriot. Покупка обошлась Эмиратам в $356 млн.

Какой-либо дополнительной информации об указанных сделках генерал не сообщил.

Он добавил, что вооруженные силы страны подписали в воскресенье еще несколько контрактов с "различными местными и иностранными компаниями". Общая сумма заключенных за день соглашений составила более $1 млрд. (свыше 4 миллиардов дирхамов).

Ранее в воскресенье глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал журналистам о полученном запросе на модернизацию эмиратского парка комплексов "Панцирь-С1", закупленных по контракту от 2000 года. Всего в 2010-2013 годах в ОАЭ было поставлено 50 боевых машин, выполненных на шасси автомобиля MAN SX45 (8x8).

17.02.2019
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Страны
ОАЭ
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
Корнет
Корнет-Э
Компании
MAN
Raytheon
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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