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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Разработана программа модернизации истребителей Су-30МКИ ВВС Индии полностью на российской элементной базе - "Рособоронэкспорт"

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Су-30МКИ
Первый прошедший межресурсный ремонт на предприятии Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Насике истребитель ВВС Индии Су-30МКИ (индийский бортовой номер SB-027, заводской номер 10МК2202) (.
Источник изображения: Ajai Shukla / ajaishukla.blogspot.com

Зарубежные конкуренты используют модернизационный потенциал российской техники в своих интересах

Абу-Даби (ОАЭ). 17 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - В России разработана программа модернизации истребителей Су-30МКИ для Индии полностью на российских комплектующих, предприятиям ОПК удалось адаптироваться к работе в условиях западных санкций за счёт импортозамещения, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Например, Су-30МКИ - международный проект, самолёт четвёртого поколения. Есть программа его модернизации для тех же индийских ВВС - полностью российская модернизация с улучшением на порядок лётно-технических и тактико-технических характеристик", - сообщил А.Михеев журналистам на выставке вооружений IDEX-2019, которая открылась в воскресенье в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.

По его словам, в рамках этого проекта качественно отработали холдинги "Технодинамика", "Швабе", "Тактическое ракетное вооружение", Объединённая двигателестроительная корпорация.

"В танках Т-90, - продолжил А.Михеев, - используем сегодня практически все системы, отработанные в российских холдингах. Цифровая система управления огнём, тепловизионная система, которая используется на танках, на БМП, на БМД - боевых машинах десанта. В этом направлении мы себя поувереннее стали чувствовать".

"Санкции нам в какой-то степени нам пошли на пользу. Сегодня мы имеем свои абсолютно российские платформы, мы независимы от импортных комплектующих. Потеряли, конечно, некоторый темп продвижения наших образцов, где были импортные комплектующие. Но, тем не менее, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что не хуже (импортных - ИФ-АВН) все наши и оптико-электронные системы, системы двигательных установок, которые устанавливаются на морские суда. Сегодня идёт отработка двигателя для вертолётной техники, некоторых систем связи, авионики", - отметил А.Михеев.

Отвечая на вопросы о недобросовестной конкуренции со стороны иностранных государств, он отметил, что такие случаи есть, и они, в частности, связаны с высоким модернизационным потенциалом российской и советской военной техники.

"Что касается недобросоветсной конкуренции, то до сих пор "заходят" на наши различные системы в рамках программы модернизации израильские, европейские компании. Жизненный цикл российских платформ достаточно продолжительный - по 20, по 30, по 40, по 50 лет. Поэтому в данном направлении, конечно же, всем интересно поучаствовать. И здесь, когда это происходит, мы заявляем свои претензии в рамках прав держателей документации, интеллектуальной собственности, как разработчики техники. Иногда договариваемся - идём в проект совместно в разрезе создания прототипов", - сказал А.Михеев.

17.02.2019
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Страны
Израиль
Индия
ОАЭ
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Т-90 "Владимир"
Компании
Корпорация ТРВ
ОДК УК
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Технодинамика
Швабе ОАО
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Михеев Александр
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