National Interest (США): Россия создает своего собственного убийцу танков?

Россия занимается созданием нового переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), действующего по принципу «выстрелил и забыл». Такой комплекс будет представлять серьезную угрозу для танков НАТО, пишет «Нэшнл Интерест». Автор разбирается, будет ли российская новинка похожа на американский или израильский аналог и чем это грозит тяжелой артиллерии НАТО.

Насколько это оправдано?

Ранее в этом году в блоге defence-blog.com появилась информация о том, что Россия занимается созданием нового переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). В этом сообщении новый ракетный комплекс сравнивался с американским комплексом "Джавелин", поскольку эти ракеты можно будет использовать по принципу "выстрелил и забыл".

Однако учитывая российскую военную доктрину, являются ли аналоги комплексов "Джавелин" наиболее оптимальным вариантом? Не стоило ли россиянам разработать какие-то более простые системы?

В этом блоге содержится ссылка на "тематический сборник", выпущенный Главным ракетно-артиллерийским управлением (ГРАУ) Министерства обороны России и посвященный разработкам, которые российская армия будет вести в ближайшем будущем. ГРАУ осуществляет контроль над всеми закупками оружия и снабжением российских вооруженных сил.

В разделе, посвященном "научно-технической" деятельности ГРАУ, председатель научно-технической комиссии ГРАУ полковник Роман Борисович Спирин описывает новый российский ПТРК.

Спирин перечисляет ряд характеристик, которые, как ожидается, будут усовершенствованы в новых ПТРК, в том числе бронепробивную способность и помехозащищенность. Однако их ключевым преимуществом станет "обеспечение поражения целей в слабо защищенные проекции".

В этом смысле новые ПТРК будут отличаться от прежних комплексов, в которых чаще всего использовались боеголовки большего калибра или большее количество боеголовок, чтобы пробивать броню. Возможно, это является ответом на растущую прочность композитной брони на танках НАТО, таких как новый танк М1А2С "Абрамс", броню которого очень трудно пробить с помощью даже более крупных боеголовок.

Некоторые российские противотанковые управляемые ракеты, запускаемые при помощи артиллерийских орудий, обладали ограниченными возможностями для атаки сверху - они увеличивали траекторию полета по мере приближения к цели. Возможно, это объяснялось тем, что пробивная сила этих ракет была ограничены диаметром ствола пушки.

Новая ракета также является инновационной в том смысле, что она предназначена для использования по принципу "выстрелил и забыл". Более ранние российские и советские ракеты практически всегда представляли собой полуавтоматические системы наведения по линии визирования, то есть наводчик должен удерживать свою мишень на прицеле до момента ее поражения. Недавно системы были усовершенствованы и превращены в автоматические системы наведения по линии визирования, однако эти комплексы все равно не позволяли солдату отступать сразу же после запуска ракеты.

Учитывая то, что новые российские ракеты действуют по принципу "выстрелил и забыл" и что они обладают способностью атаковать сверху, по всей видимости, они станут практически точной копией "Джавелин".

Подробности, попавшие в вышеупомянутое сообщение, указывают на обратное. Акцент делается на запуске ракет из "малоразмерных неподготовленных помещений" и на их использовании для ведения боев в условиях города.

Хотя Javelin - это формально переносная система, она довольно громоздкая, и ее трудно быстро задействовать. Для теплового прицела пускового устройства требуется время охлаждения 2,5-3,5 минуты, хотя дневной прицел может использоваться для более быстрой фиксации целей.

Учитывая условия, в которых они будут задействоваться, новые российские ПТРК, скорее всего, будут напоминать израильские переносные ракетные комплексы Spike-SR или Enforcer MBDA - системы однократного применения. Эти комплексы можно быстро задействовать (на охлаждение теплового прицела пускового устройства Spike требуется всего 30 секунд), а российская доктрина отдает предпочтение системам однократного применения, которые широко используются в городских боях.

Независимо от этого, ПТРК, действующий по принципу "выстрелил и забыл", будет представлять серьезную угрозу для танков НАТО. Пока неясно, сможет ли система Trophy, которую в экспериментальных целях устанавливают на танки "Абрамс", отражать атаки противотанковых управляемых ракет сверху, поскольку траектории этих ракет могут пролегать вне зоны обнаружения радара Trophy.

Чарли Гао изучал политологию и информатику в колледже Гриннелла. Он специализируется на вопросах обороны и национальной безопасности.

Чарли Гао (Charlie Gao)

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