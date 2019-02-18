Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку

"Калашников" представил самовзрывающийся "беспилотник-смертник"

Российский самовзрывающийся беспилотник KYB был представлен концерном "Калашников" на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби. "Смертник" может развивать скорость до 130 км/ч и совершать автономный полет до 30 минут. На опубликованной видеозаписи видно, как KYB подлетает к цели и взрывается. Беспилотник сделала компания из Ижевска.

Концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби, передает НСН.

"Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств [противовоздушной обороны]", - заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

По его словам, беспилотник KYB позволит вести боевые действия принципиально по-новому. На комплексе возможно установить заряд весом до 3 кг, и он будет доставлен к цели "вне зависимости от ее скрытности или рельефа местности, как на малых, так и на больших высотах".

Телеканал "Звезда" опубликовал также видео полета самовзрывающегося беспилотника KYB. На кадрах видно, как БПЛА заходит на цель, подлетает к ней на высокой скорости и взрывается.

По данным концерна "Калашников", их разработка уже прошла испытания и готова к работе. При этом на выставке IDEX 2019 была представлена уменьшенная экспозиционная модель - в два раза меньше, чем боевой оригинал.

Беспилотник может развивать скорость до 130 км/ч и продолжать полет на протяжении получаса. Его максимальная нагрузка - 3 кг, длина корпуса - немногим менее 1 метра, а размах крыльев - около 1,2 метров. Координаты цели задаются оператором беспилотника либо вручную, либо по изображению с приборов наведения.

Как сообщает ФАН, разработчиком и производителем KYB является российская компания из Ижевска Zala Aero.

В конце января американское издание The National Interest сообщило, что следующее смертоносное оружие, которое разрабатывают в России - реактивный беспилотник "Охотник-Б" с технологией "стелс". Несмотря на неудачи российских военных в разработке боевых роботов, эта новинка, вероятно, пригодится во фронтовой авиации, отмечается в статье.

Первые изображения беспилотника появились в конце января. В 2019 году должно быть проведено первое испытание нового "Охотника".

Отмечается, что "Охотник-Б" станет самым тяжелым и быстрым беспилотником, состоящем на вооружении России. Однако его вес и скорость говорят о том, что необходимо проработать множество аэродинамических, электронных и высокотехнологичных вопросов, считает эксперт по российскому вооружению Сэм Бендетт. Дрон "Охотник" будет весить около 20 тонн и иметь способность разгоняться на почти 1000 км/ч. Эксперт добавил, что может потребоваться еще несколько лет на разработки, прежде чем новый беспилотник будет готов к службе.

Взлеты "Охотника" планируются уже в ближайшее время, сообщил в феврале министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Сейчас пока делают гонки. В ближайшее время планируются уже, соответственно, взлеты", - подчеркнул глава Минпромторга. О том, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности начнут поступать в войска в 2019 году, 18 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Индустрия беспилотных летательных аппаратов в России в последнее время развивается весьма активно. В конце прошлого года ТАСС сообщил, что в России создан первый малый ударный беспилотник "Карнивора", который сейчас проходит летные испытания.

Сообщается, что беспилотник способен применять сеткометы для перехвата квадрокоптеров, несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы, разведывательное оборудование.

"Карнивора" (калька с испанского la carnivora, "хищница" - "Газета.Ru") также может стартовать с неподготовленных площадок, а также же реагировать на угрозы, например минометные точки и ДОТы.

Разработка современных беспилотников в России началась ещё в 1980-х годах. Первые модели советских БПЛА применялись российскими войсками в Чеченской войне, два из них были сбиты боевиками. Новые модели начали выпускать уже в 2000-х годах, одним из первых разведывательных аппаратов стал "Дозор-85". В 2008 году Вооруженными силами РФ была заказана первая партия из дюжины машин.

Стоит отметить также и беспилотники "Орлан-3М" и "Орлан-10". Эти БПЛА разработаны для ведения разведки. Машины стартуют с катапульты, а приземляются на парашюте. Эти БПЛА можно свободно купить, они применялись ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ходе донбасского конфликта на Украине в 2014-2018 годах.

Иван Жуковский