Нетаньяху собирается обсудить с Путиным укрепление координации военных в Сирии

Иерусалим. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планирует говорить об укреплении координации между двумя странами в Сирии, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Б.Нетаньяху хочет обсудить "укрепление механизма координации для предотвращения столкновений" между российскими и израильскими военными в Сирии.

В начале февраля стало известно, что Б.Нетаньяху намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля.

СМИ сообщали, что Б.Нетаньяху заявил о намерении обсуждать с В.Путиным "региональные вопросы", включая ситуацию в Сирии и способы укрепления механизма, нацеленного на предотвращение возможных опасных ситуаций между военными Израиля и РФ в Сирии.