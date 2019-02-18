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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Нетаньяху собирается обсудить с Путиным укрепление координации военных в Сирии

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Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: gazeta.ru

Иерусалим. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планирует говорить об укреплении координации между двумя странами в Сирии, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Б.Нетаньяху хочет обсудить "укрепление механизма координации для предотвращения столкновений" между российскими и израильскими военными в Сирии.

В начале февраля стало известно, что Б.Нетаньяху намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля.

СМИ сообщали, что Б.Нетаньяху заявил о намерении обсуждать с В.Путиным "региональные вопросы", включая ситуацию в Сирии и способы укрепления механизма, нацеленного на предотвращение возможных опасных ситуаций между военными Израиля и РФ в Сирии.

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
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