В России началась работа над беспилотным танком будущего
Российские разработчики уже сейчас ведут работу над формированием облика безэкипажного танка будущего. Эксперты считают, что он появится скоро.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Андрея Терликова, гендиректора - главного конструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, входящего в "Уралвагонзавод".
На выставке вооружений IDEX-2019 он заявил о том, что в этом направлении ведутся определенные наработки.
"Мы просматриваем облик этой машины, отрабатываем научно-технический задел", - сказал он.
По словам Андрея Терликова, работа над созданием безэкипажных танков велась еще в конце 20 века. При этом использовались Т-64 и Т-72. И уже в то время отечественные разработчики оказались "более готовы к безэкипажным машинам, чем наши оппоненты".
Андрей Терликов считает, что благодаря развитию роботизации и искусственного интеллекта, полностью безэкипажные машины - это дело вовсе не далекого будущего, а, возможно, уже настоящего.
Руслан Мельников
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