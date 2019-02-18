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18.02.2019
Российская газета

Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В сети появилось видео испытаний новейшего российского беспилотника "КУБ-БЛА". Разработанный концерном "Калашников" миниатюрный ударный дрон экспонируется на оружейной выставке в Абу-Даби.

Аппарат построен по схеме "летающее крыло" с толкающим винтом. Он запускается с катапульты и способен провести в воздухе до получаса, передвигаясь со скоростью 130 километров в час. Размах крыла "КУБ-БЛА" 1,2 метра, масса полезной нагрузки три килограмма. На цель дрон пикирует вертикально.

- Заряд доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности - как на малых, так и на больших высотах. Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО, - отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.



Коорединаты цели задаются перед запуском, аппарат также может наводиться на нее в процессе полета, ориентируясь по картинке с камеры беспилотника. Трехкилограммового заряда вполне достаточно для уничтожения даже тяжелой бронетехники - с учетом атаки в верхнюю, наименее защищенную проекцию. Для сравнения - противотанковая ракета "Корнет" содержит 4,6 кг взрывчатки и пробивает 1,3 метра брони за динамической защитой.

Ударный дрон успешно прошел испытания и готов к применению.


Антон Валагин

17.02.2019
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принадлежат Российская газета
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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Корнет
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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9 комментариев
№1
18.02.2019 12:48
Интересно, почему не делают отделяемую часть чтобы не терять на вид дорогостоящий беспилотник. И можно ли ее сделать так, чтобы и точно в цель и беспилотник успел удалиться и не поразиться или фиг
0
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№2
18.02.2019 13:53
Если сделать "отделяемую часть" то получится ударный беспилотник на два порядка дороже. А так, управляемый самолет-снаряд, дёшево и сердито.
0
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№3
18.02.2019 13:59
Цитата, chainik сообщ. №2
Если сделать "отделяемую часть" то получится ударный беспилотник на два порядка дороже. А так, управляемый самолет-снаряд, дёшево и сердито.
мне представился пикирующий беспилотник с отделяемой носовой частью, в которой ни двигателя, ни, возможно,рулей. С чего бы ему быть дороже. Свободнопадающая бомба на носу. А беспилотник с системой управления и передачи, двигателем, корпустом,хвостом и крыльями не дорогой?
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№4
18.02.2019 14:26
Цитата, 4KOt сообщ. №3
мне представился пикирующий беспилотник с отделяемой носовой частью, в которой ни двигателя, ни, возможно,рулей.
После отделения БЧ в 3 кг у этой мухарайки неизбежно возникнут проблемы с центровкой. Как будете их решать, если БЧ - это ~70-80% взлётного веса мухарайки?
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№5
18.02.2019 14:45
Цитата, ash сообщ. №4
мне представился пикирующий беспилотник с отделяемой носовой частью, в которой ни двигателя, ни, возможно,рулей.
После отделения БЧ в 3 кг у этой мухарайки неизбежно возникнут проблемы с центровкой. Как будете их решать, если БЧ - это ~70-80% взлётного веса мухарайки?
знал бы прикуп - жил бы в Сочи
1. противовес, сдвигающися
2. если это возможно - хвостовой винт исп-вать в качестве вертолетного с уравновешивающим винтом на крыле (в принципе, почти шутка)
3 автонадутие шара с чем-то легче воздуха на корме , временно, до возвращения
4. ...
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№6
18.02.2019 15:03
Цитата, 4KOt сообщ. №5
) В результате конструкция мухарайки начинает усложняться...
Вот видите, такой простой вопрос, а потянет за собой решения ряда проблем... И это только первое, что на ум пришло. В реальности вопросов будет гораздо больше, чем ответов.
0
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№7
18.02.2019 15:07
Цитата, ash сообщ. №6
) В результате конструкция мухарайки начинает усложняться...
Вот видите, такой простой вопрос, а потянет за собой решения ряда проблем... И это только первое, что на ум пришло. В реальности вопросов будет гораздо больше, чем ответов.
с начала все прекрасно понимаю, но жалко целый самолетик гробить из-за 3кг взрывчатки, которая дай Бог 20-25% объема самолетика заимает
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№8
18.02.2019 15:42
Это отечественный аналог польского комплекса Warmate, созданный на основе мишени ZALA 421-M1. Но ZALA 421-M1 несколько более тяжёлый и рассчитан под более тяжёлые БЧ или модули аппаратуры.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/46951-razrabotana-jelektricheskaja-mishen-zala-421-m1.html

Цитата, q
Для сравнения - противотанковая ракета "Корнет" содержит 4,6 кг взрывчатки и пробивает 1,3 метра брони за динамической защитой.
Для сравнения, масса боевой части ракет "Корнет-Д" 7 кг, что более чем вдвое выше, чем у БПЛА "КУБ-БЛА". Правда он может пикировать на цель сверху. У польской боевой части GK-1 для БПЛА Warmate бронепробиваемость 100–120 мм СГЭ. Правда и масса у неё 1,3 кг.
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№9
18.02.2019 16:20
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №8
Это отечественный аналог польского комплекса Warmate
Не могу говорить про Поляков,но этим давно и успешно пользуются Израильтяне,они законодатели в этой области.IAI Harop — израильский разведывательно-ударный БПЛА. Был разработан в 2001-2005 гг. в конструкторском бюро завода «MABAT», подразделения израильского концерна «Таасия авирит». Свой первый испытательный полёт аппарат совершил на военном аэродроме в пустыне Негев осенью 2003 года.
Harpy (с англ.&#8201;—&#8201;«гарпия») — беспилотный летательный аппарат, предназначенный для борьбы с РЛС. Разработан израильской компанией IAI.Представляет собой самонаводящийся самолёт-снаряд. После обнаружения сигналов РЛС он определяет местоположение цели, пикирует на неё и поражает осколочно-фугасной боевой частью. Запускается с мобильной пусковой установки контейнерного типа при помощи твердотопливных стартовых ускорителей. Первый полет состоялся в 1989 году.
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