Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
В сети появилось видео испытаний новейшего российского беспилотника "КУБ-БЛА". Разработанный концерном "Калашников" миниатюрный ударный дрон экспонируется на оружейной выставке в Абу-Даби.
Аппарат построен по схеме "летающее крыло" с толкающим винтом. Он запускается с катапульты и способен провести в воздухе до получаса, передвигаясь со скоростью 130 километров в час. Размах крыла "КУБ-БЛА" 1,2 метра, масса полезной нагрузки три килограмма. На цель дрон пикирует вертикально.
- Заряд доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности - как на малых, так и на больших высотах. Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО, - отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
Коорединаты цели задаются перед запуском, аппарат также может наводиться на нее в процессе полета, ориентируясь по картинке с камеры беспилотника. Трехкилограммового заряда вполне достаточно для уничтожения даже тяжелой бронетехники - с учетом атаки в верхнюю, наименее защищенную проекцию. Для сравнения - противотанковая ракета "Корнет" содержит 4,6 кг взрывчатки и пробивает 1,3 метра брони за динамической защитой.
Ударный дрон успешно прошел испытания и готов к применению.
Антон Валагин
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Если сделать "отделяемую часть" то получится ударный беспилотник на два порядка дороже. А так, управляемый самолет-снаряд, дёшево и сердито.мне представился пикирующий беспилотник с отделяемой носовой частью, в которой ни двигателя, ни, возможно,рулей. С чего бы ему быть дороже. Свободнопадающая бомба на носу. А беспилотник с системой управления и передачи, двигателем, корпустом,хвостом и крыльями не дорогой?
мне представился пикирующий беспилотник с отделяемой носовой частью, в которой ни двигателя, ни, возможно,рулей.После отделения БЧ в 3 кг у этой мухарайки неизбежно возникнут проблемы с центровкой. Как будете их решать, если БЧ - это ~70-80% взлётного веса мухарайки?
мне представился пикирующий беспилотник с отделяемой носовой частью, в которой ни двигателя, ни, возможно,рулей.знал бы прикуп - жил бы в Сочи
После отделения БЧ в 3 кг у этой мухарайки неизбежно возникнут проблемы с центровкой. Как будете их решать, если БЧ - это ~70-80% взлётного веса мухарайки?
1. противовес, сдвигающися
2. если это возможно - хвостовой винт исп-вать в качестве вертолетного с уравновешивающим винтом на крыле (в принципе, почти шутка)
3 автонадутие шара с чем-то легче воздуха на корме , временно, до возвращения
4. ...
Вот видите, такой простой вопрос, а потянет за собой решения ряда проблем... И это только первое, что на ум пришло. В реальности вопросов будет гораздо больше, чем ответов.
) В результате конструкция мухарайки начинает усложняться...с начала все прекрасно понимаю, но жалко целый самолетик гробить из-за 3кг взрывчатки, которая дай Бог 20-25% объема самолетика заимает
Вот видите, такой простой вопрос, а потянет за собой решения ряда проблем... И это только первое, что на ум пришло. В реальности вопросов будет гораздо больше, чем ответов.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/46951-razrabotana-jelektricheskaja-mishen-zala-421-m1.html
Для сравнения - противотанковая ракета "Корнет" содержит 4,6 кг взрывчатки и пробивает 1,3 метра брони за динамической защитой.Для сравнения, масса боевой части ракет "Корнет-Д" 7 кг, что более чем вдвое выше, чем у БПЛА "КУБ-БЛА". Правда он может пикировать на цель сверху. У польской боевой части GK-1 для БПЛА Warmate бронепробиваемость 100–120 мм СГЭ. Правда и масса у неё 1,3 кг.
Это отечественный аналог польского комплекса WarmateНе могу говорить про Поляков,но этим давно и успешно пользуются Израильтяне,они законодатели в этой области.IAI Harop — израильский разведывательно-ударный БПЛА. Был разработан в 2001-2005 гг. в конструкторском бюро завода «MABAT», подразделения израильского концерна «Таасия авирит». Свой первый испытательный полёт аппарат совершил на военном аэродроме в пустыне Негев осенью 2003 года.
Harpy (с англ. — «гарпия») — беспилотный летательный аппарат, предназначенный для борьбы с РЛС. Разработан израильской компанией IAI.Представляет собой самонаводящийся самолёт-снаряд. После обнаружения сигналов РЛС он определяет местоположение цели, пикирует на неё и поражает осколочно-фугасной боевой частью. Запускается с мобильной пусковой установки контейнерного типа при помощи твердотопливных стартовых ускорителей. Первый полет состоялся в 1989 году.