Войти
18.02.2019
Российская газета

Норвежский корабль-шпион оказался в прицеле российского самолета

1082
0
0
Источник изображения: rg.ru

В социальных сетях появилось изображение норвежского разведывательного корабля Eger, который до недавнего времени носил имя Марjaта. Снимок сделан с помощью системы управления огнем.

"Этого корабля очень много. Он непременный участник всех движух Северного флота. Он всегда где-то неподалеку. Конечно под контролем, но его обводы знают абсолютно все моряки СФ", - написал блогер fighter_bomber.

Большинство пользователей интернета считают, что снимок был сделан с борта Су-24, который выполнял учебную атаку на судно. Снимок был сделан с расстояния в четыре километра.

Корабль-шпион был построен на норвежском предприятии Langsten shipyard в 1992 году и принят на вооружение с базированием в Киркенесе в 1995 году. Водоизмещение корабля - 7560 тонн. Длина 80 метров и ширина 40 метров. Почти 20 лет судно носило название Марjaта и выполняла задачи вблизи границ с Россией. Российские летчики и моряки окрестили норвежский корабль-шпион "Машка" или "Утюг".

В 2016 году норвежский флот пополнился новым шпионским судном, которое по традиции получило имя Марjaта. Старое пришлось переименовать в Eger.


Николай Грищенко

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Продукция
Су-24
Проекты
ИТ
СФ
Похожие новости
04.07.2018
Приняли залпом
15.12.2015
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с представителями военно-дипломатического корпуса
15.09.2015
Киев избавляется от последней претензии на величие
18.01.2012
Ренат Мистахов: «Завод имени Горького загружен заказами до 2016 года»
04.02.2010
С почином, "Су"дарь!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:55
  • 4
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:52
  • 1
Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов