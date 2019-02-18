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18.02.2019
ТАСС

Глава Ростеха: с новым беспилотником Калашникова трудно бороться обычными средствами ПВО

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Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Как отметил Сергей Чемезов, это "очень точное и максимально эффективное оружие"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Обычные комплексы ПВО испытают большие трудности при попытке противодействия новому высокоточному беспилотнику концерна "Калашников" (входит в Ростех) KYB. Об этом сообщил в воскресенье глава Ростеха Сергей Чемезов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

"Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО", - заявил генеральный директор Ростеха.

Чемезов добавил, что этот комплекс - шаг к абсолютно новому ведению боевых действий. "Заряд на данном комплексе доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности - как малых, так и на больших высотах",- отметил он.

Как сообщалось ранее, концерн "Калашников" на международной оборонной выставке IDEX 2019 представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB. Вдвое меньшая реального образца модель беспилотника представлена на экспозиции концерна. Согласно презентации, скорость полета беспилотника может достигать 80-130 км/ч. При этом продолжительность работы составляет 30 минут, максимальная нагрузка - 3 кг, габариты 1210х950х165 мм.

"Беспилотник успешно прошел испытания и готов к работе", - сообщили ТАСС в пресс-службе концерна. После запуска беспилотник взрывается, достигая цели. Производителем и разработчиком новинки является дочерняя компания концерна Zala aero.

Как уточнили в Ростехе, "КУБ-БЛА" предназначен для поражения удаленных наземных целей. Беспилотный летательный аппарат доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную, либо по изображению с целевой нагрузки наведения.

17.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Беспилотные системы
Концерн Калашников
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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