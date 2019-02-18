Корпорация "Уралвагонзавод" работает над обликом безэкипажного танка

Разработчики корпорации "Уралвагонзавод" формируют облик безэкипажного танка будущего, имея в своем активе наработки по перспективной машине, передает ТАСС сообщение гендиректора Уральского КБ (входит в УВЗ) Андрея Терликова.

Источник изображения: Минобороны РФ

Да, безусловно. Мы просматриваем облик этой машины будущего, отрабатываем научно-технический задел,

сказал Терликов в ходе оборонной выставки IDEX-2019.

По его словам, в конце 1990-х, КБ проводило работы по робототехническим комплексам на базе танка Т-72. При этом он отметил, что танк Т-14 "Армата" хоть и имеет экипаж, но находится на полном дистанционном управлении.

Сейчас никто не хочет рисковать людьми. Так что безэкипажные танки – это не далекое будущее, а, скорее всего, настоящее, отметил Терликов.

Нам в этом отношении легче, поскольку мы, начиная с танков типа Т-72, были более готовы к безэкипажным машинам, чем наши оппоненты,

добавил он.

Оценивая в целом перспективы появления танка будущего, гендиректор отметил, что с учетом бурного развития роботизации, ждать осталось недолго.

На вопрос, будут ли инженеры УВЗ первыми в этой области, он ответил, что "Уралвагонзавод" старается везде быть первым – это психология лидеров и победителей.

Осенью прошлого года гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщил, что предприятие по согласованию с Минобороны разрабатывает боевой робототехнический комплекс на базе танка Т-72Б3. На вопрос, почему было выбрано именно это шасси, он ответил, что таково техническое задание, которое подготовил заказчик.