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18.02.2019
Вестник Мордовии

Ранее неизвестная версия БМП-3 демонстрируется на IDEX-2019 в Абу-Даби

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Сегодня в Абу-Даби (ОАЭ) открывается очередная международная выставка вооружений IDEX.

Информации с ее открытия пока еще немного, но уже первое, прилетевшее с нее фото, озадачивает.

Jeremy Binnie в своем Твиттере выложил фотографию пока еще неизвестной боевой машины армии Объединенных Арабских Эмиратов, выполненную на базе нашей российской БМП-3.

Судя по всему, эта БМП-3 прошла перевооружение. Вместо 100мм пушки 2А70 мы наблюдаем нечто, напоминающее ствол 82 или 120-мм автоматического миномета, типа ATMOS или "Дрок". Рядом с ним, судя по всему, "опилок" ствола штатной 30мм автоматической пушки 2А72, хотя могу ошибаться (возможно, это автоматический гранатомет - "ВМ").

Кроме этой фотографии, информации по данной машине пока нет совершенно никакой. Будем ожидать подробности с IDEX.

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
2А72
ATMOS-2000
БМП-3
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