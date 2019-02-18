Истребители в Карелии приземлились на "поврежденную" полосу

Экипажи новейших истребителей Су-35 и Су-27, дислоцированные в Карелии, выполнили тренировочные посадки на условно поврежденную полосу. Всего за смену летчики-истребители выполнили 20 вылетов как днем, так и ночью.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ, сначала летчики оценивали состояние "поврежденной" взлетно-посадочной полосы. Они выполнили пробные заходы на самой низкой высоте, а потом сели на том участке, который им задали.

Кроме этого, экипажи отработали и задачи по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов "неприятеля", технику одиночного и группового пилотирования.

Су-27 относится к истребителям четвертого поколения. Первый полет был совершен в мае 1977 года. Су-35 - сверхманевренный истребитель 4++. Это глубокая модернизация Су-27. Его ресурс - 6 тысяч летных часов.

Светлана Цыганкова