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18.02.2019
Российская газета

Истребители в Карелии приземлились на "поврежденную" полосу

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Источник изображения: Rulexip/wikimedia.org

Экипажи новейших истребителей Су-35 и Су-27, дислоцированные в Карелии, выполнили тренировочные посадки на условно поврежденную полосу. Всего за смену летчики-истребители выполнили 20 вылетов как днем, так и ночью.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ, сначала летчики оценивали состояние "поврежденной" взлетно-посадочной полосы. Они выполнили пробные заходы на самой низкой высоте, а потом сели на том участке, который им задали.

Кроме этого, экипажи отработали и задачи по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов "неприятеля", технику одиночного и группового пилотирования.

Су-27 относится к истребителям четвертого поколения. Первый полет был совершен в мае 1977 года. Су-35 - сверхманевренный истребитель 4++. Это глубокая модернизация Су-27. Его ресурс - 6 тысяч летных часов.


Светлана Цыганкова

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
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