Концерн "Калашников" представил на IDEX-2019 самовзрывающийся БЛА

Концерн "Калашников" на оборонной выставке IDEX-2019 в ОАЭ представил самовзрывающийся беспилотный аппарат KYB, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник изображения: Кадр из видео rbc.ru

В пресс-службе уточнили, что на выставке представлена модель беспилотника, вдвое меньшая, чем реальное изделие.

Сообщается, что реальный образец БЛА успешно прошел все испытания и готов к применению.

Согласно заявленным на выставке характеристикам, скорость полета беспилотного аппарата достигает 130 км/час, продолжительность нахождения в воздухе – до 30 минут, максимально допустимая нагрузка – 3 кг. Габариты БЛА: 1210х950х165 мм.

После запуска беспилотник взрывается, достигая цели. О мощности заряда не сообщается.

Источник изображения: Кадр из видео rbc.ru

Разработчиком аппарата является дочерняя компания "Калашникова" Zala aero.

Напомним, в воскресенье 17 февраля в Абу-Даби открылась международная выставка вооружений и военной техники IDEX-2019, в которой приняли участие предприятия российского ОПК. Делегацию РФ возглавил глава Минромторга Денис Мантуров. Крупнейшая ближневосточная выставка продлится до 21 февраля.

IDEХ проводится в Объединенных Арабских Эмиратах с 1993 года (с периодичностью 1 раз в 2 года). По итогам предыдущей выставки (2017 год) военное ведомство ОАЭ заключило 90 контрактов на общую сумму около $5,2 млрд. (9,17 млрд. дирхамов).

"Калашников" (входит в Ростех) является крупнейшим производителем стрелкового оружия в РФ, его продукция поставляется десятки стран. Концерну принадлежит 51% акций компании Zala aero, специализирующейся на разработке и выпуске беспилотников.