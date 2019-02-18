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18.02.2019
Российская газета

Россия начала поставки АК-103 в Саудовскую Аравию

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Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

Россия начала реализацию контракта по поставку автоматов Калашникова АК-103 в Саудовскую Аравию.

- Следующий этап - создание совместного производства автомата как для нужд Королевства Саудовская Аравия, так и для третьих стран. В перспективе обе стороны намерены согласовать карту трансферта технологий и программу поэтапной локализации производства АК-103 на территории королевства, - рассказал глава Рособороэкспорта Александр Михеев. Его слова приводит телеканал "Звезда".

Напомним, контракт о поставке на ранее закрытый для российского оружия саудовский рынок автоматов, тяжелых огнеметов, зенитных систем С-400 и автоматических гранатометов был подписан в 2017 году. Соглашением предусмотрена передача технологий для производства ПТРК "Корнет", ТОС "Буратино", гранатометов и автоматов.

Тем временем

Россия и Саудовская Аравия обсуждают детали поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". "По С-400 мы проводим дополнительные консультации", - сказал Михеев.


Антон Валагин

17.02.2019
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
АК-103
АК-74 "Калашников"
Корнет
С-400 Триумф
ТОС-1
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Михеев Александр
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