США в основном выполнили свои цели на северо-востоке Сирии - спецпредставитель

Мюнхен. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри в воскресенье заявил, что Вашингтон, по большей части, добился выполнения своих целей на северо-востоке арабской республики.

"Что касается северо-востока (Сирии - ИФ) мы выводим наше наземные войска, потому что главная цель их пребывания там - содействовать местным силам, "Сирийским демократическим силам" в победе над ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) - во многом была выполнена. А наш главный принцип, особенно касательно наземных сил, не держать их там, где другие могут выполнить их работу", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Вашингтона преследует прежние цели в отношении этого региона Сирии - обеспечить безопасность, однако не в интересах Дамаска, продолжать борьбу с ИГ и реагировать на беспокойство Турции в отношении местной ситуации, но не допускать при этом "плохого обращения" с "Сирийскими демократическими силами".

По его словам, в то же время США сохранят возможность, в том числе с использованием авиации, реагировать на возможные угрозы со стороны ИГ.

Дж.Джеффри подчеркнул, что вывод американского контингента будет носить поэтапный упорядоченный характер.

Также он напомнил, что подход администрации США к урегулированию кризиса в Сирии остался прежним, и что данная политика по-прежнему включает в себя три элемента: разгром группировки ИГ (запрещена в РФ), политическое решение конфликта и вывод всех иностранных формирований, особенно иранских или возглавляемых иранцами, с территории Сирии.