Дебют морской "Гончей". Чем комплекс "Панцирь-МЕ" удивит оружейный рынок

Прямых аналогов этого новейшего российского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) на мировом рынке вооружений не существует

Морской ЗРАК "Панцирь-МЕ" впервые представлен за рубежом — демонстрация проходит на международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2019, открывшейся 17 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

"Панцирь-МЕ" (по классификации НАТО — Greyhound, в переводе — "борзая", "гончая" — прим. ТАСС) является единственным в мире зенитным комплексом корабельного базирования с однопостовым боевым модулем, в состав которого включено как артиллерийское, так и зенитно-ракетное вооружение, а также система управления. Он может устанавливаться на большинство российских кораблей и отлично подходит для оснащения кораблей постройки других стран. "Панцирь-МЕ" — это корабельная версия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется "Панцирь-С".

В "Рособоронэкспорте" уверены, что у морского "Панциря" большое экспортное будущее в странах арабского Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Ожидается, что на вооружение Российской армии комплекс поступит в ближайшее время и в перспективе должен заменить комплекс "Кортик", разработанный еще в 1970-х годах.

Возможности "Гончей"

Российский ЗРАК оснащен многоканальной системой управления и предназначен для поражения самолетов, вертолетов, высокоточного оружия (в том числе противокорабельных ракет и беспилотных летательных аппаратов), а также надводных и береговых целей.

Особенностью является возможность одновременного поражения до четырех целей, атакующих с разных направлений в составе одной группы. "Комплекс может устанавливаться на все виды боевых кораблей — от ракетного катера водоизмещением порядка 500 т до авианосца", — сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех). Также его можно устанавливать на неподвижные платформы.

В состав комплекса входит:

командный модуль;

боевой модуль;

система хранения и перезаряжания.

Командный модуль способен обнаруживать и сопровождать малоразмерные низколетящие и надводные цели, определять степень их опасности и выдавать данные целеуказания боевым модулям.

Боевой модуль берет воздушные цели на сопровождение по данным целеуказания от командного модуля, сопровождает их и при помощи радиолокационного и оптико-электронных каналов управления поражает цели в автоматическом режиме.

В состав вооружения морского "Панциря" входят два 30-миллиметровых шестиствольных зенитных автомата АО-18КД с боекомплектом 500 снарядов на каждый автомат и восемь готовых к пуску двухступенчатых бикалиберных зенитных управляемых ракет 57Э6-Е1 с твердотопливным ускорителем и осколочно-стержневой боевой частью. "В системе хранения и перезаряжания подпалубного размещения хранятся 32 ракеты", — отметили в "Высокоточных комплексах".

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

"Панцирь-МЕ" способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 1000 м/с. При этом зона поражения целей большинства современных боевых самолетов по наклонной дальности составляет до 20 км ракетным вооружением и до 4 км — артиллерийским.

Особенностью ЗРАК является возможность уничтожения надводных и прибрежных наземных целей в случае необходимости

Система управления способна сопровождать четыре цели и обстреливать одновременно четырьмя ракетами, и в случае недостаточного поражения цели они могут достреливаться в автоматическом режиме артиллерийским вооружением.

Скорострельность зенитных автоматов комплекса достигает 10 тыс. выстрелов в минуту, что обеспечивает меньшую среднюю дистанцию обстрела в полтора — два с половиной раза по сравнению с аналогами и большую вероятность поражения целей. Стоит отметить, что комплекс "Панцирь-МЕ" может стрелять как бронебойно-подкалиберными, так и осколочно-фугасными снарядами.

Также он отличается достаточно компактными габаритами: масса боевого модуля с полным боекомплектом составляет 8250 кг, при этом его расчет — три человека: командир командного модуля, командир и оператор сопровождения боевого модуля.

Как сообщил ТАСС представитель судостроительного завода "Пелла", комплексом оснащен новейший малый ракетный корабль (корвет) проекта 22800 ("Каракурт") "Шквал".

Зарубежные аналоги

Прямых аналогов новейшего российского ЗРАК на мировом рынке вооружений не существует: ведущие зарубежные разработчики военно-морской техники пока не решили задачу совмещения ракетного и артиллерийского вооружения в одном компактном боевом модуле.

Наиболее популярными системами, выполняющими схожие задачи, являются зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) Mk.15 Phalanx разработки американской компании Raytheon и морской малокалиберный артиллерийский комплекс Goalkeeper разработки нидерландского подразделения европейского консорциума Thales.

Зенитный артиллерийский комплекс Mk.15 Phalanx Источник изображения: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class James R. Turner

В настоящее время на вооружении военно-морских сил США состоит версия Block 1B ЗАК "Фэлэнкс", которая размещается на внешней палубе корабля. При отсутствии ракетного вооружения американский комплекс отличается достаточно большой массой — 6120 кг.

Mk.15 предназначен для поражения противокорабельных ракет и пилотируемой авиации, ведутся активные работы по его модернизации с целью борьбы с беспилотниками. ЗАК вооружен одним шестиствольным зенитным автоматом M61A1, скорострельность которого уступает российскому аналогу и составляет 3–4,5 тыс. выстрелов в минуту в зависимости от типа цели. В состав системы наведения американского комплекса входит радиолокационная станция и оптоэлектронный датчик.

Дмитрий Федюшко, Роман Азанов, Николай Новичков