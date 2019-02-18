Новая управляемая бомба приблизилась к крылатой ракете

Командование ВМС США заявило о том, что не позднее конца 2023 года американская палубная авиация получит новую версию управляемой бомбы AGM-154 или JSOW.

Боеприпас смогут применять как истребители 4-го поколения F/A-18E/F Super Hornet, так и новейшие F-35C. Это расширит боевые возможности, поскольку за счет оснащения бомбы турбореактивним двигателем Hamilton-Sundstrand TJ-150 удалось повысить дальность ее полета с примерно 100-130 (в базовой версии) до 560 километров. Таким образом, удалось придать относительно невысокой по стоимости управляемой бомбе свойства крылатой ракеты.

С помощью JSOW-ER можно поражать хорошо защищенные объекты без вхождения самолета-носителя в зону действия средств ПВО противника, сообщает американское онлайн-издание The Drive.