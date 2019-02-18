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18.02.2019
Военно-промышленный курьер

Новая управляемая бомба приблизилась к крылатой ракете

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Источник изображения: vpk-news.ru

Командование ВМС США заявило о том, что не позднее конца 2023 года американская палубная авиация получит новую версию управляемой бомбы AGM-154 или JSOW.

Боеприпас смогут применять как истребители 4-го поколения F/A-18E/F Super Hornet, так и новейшие F-35C. Это расширит боевые возможности, поскольку за счет оснащения бомбы турбореактивним двигателем Hamilton-Sundstrand TJ-150 удалось повысить дальность ее полета с примерно 100-130 (в базовой версии) до 560 километров. Таким образом, удалось придать относительно невысокой по стоимости управляемой бомбе свойства крылатой ракеты.

С помощью JSOW-ER можно поражать хорошо защищенные объекты без вхождения самолета-носителя в зону действия средств ПВО противника, сообщает американское онлайн-издание The Drive.

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-154
F-18
F-35C
Super Hornet
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