Новейший российский комплекс "Панцирь-МЕ" впервые представили за рубежом

Он является единственным в мире зенитным комплексом корабельного базирования, оснащенным артиллерийским и зенитно-ракетным вооружением

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Новейший российский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) морского базирования "Панцирь-МЕ" впервые представлен за рубежом. Демонстрация боевого модуля комплекса проходит в рамках 14-й международной военно-технической выставки IDEX-2019 в период с 17 по 21 февраля в Абу- Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в состав госкорпорации "Ростех"), "Панцирь-МЕ" является единственным в мире зенитным комплексом корабельного базирования, в состав вооружения которого входит артиллерийское и зенитно-ракетное оружие, а также система управления вооружением. "Российский ЗРАК оснащен многоканальной системой управления и предназначен для поражения самолетов, вертолетов, высокоточного оружия, в том числе, противокорабельных ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также надводных и береговых целей", - добавили в холдинге, подчеркнув, что "Панцирь-МЕ" может одновременно поражать до четырех целей.

В состав вооружения ЗРАК входят два 30-мм шестиствольных зенитных автомата и восемь бикалиберных ракет с осколочно-стержневой боевой частью. Комплекс способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 1000 м/с, при этом зона поражения целей большинства современных боевых самолетов по наклонной дальности составляет до 20 км ракетным вооружением и до 4 км - артиллерийским.

"Панцирь-МЕ" может устанавливаться на все виды боевых кораблей - от ракетного катера водоизмещением порядка 500 т до авианосца", - отметили в "Высокоточных комплексах".